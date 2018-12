2018. december 17., hétfő

HOGYAN IMÁDKOZZUNK MÁSOKÉRT?

„Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.” (1Timóteus 1:2)

Lássuk be, legtöbbször nem tudjuk, milyen problémákkal küszködnek mások, vagy min mennek épp keresztül. Ezért amikor elhatározzuk, hogy imádkozunk értük, kövessük Pál példáját, melyben azt kérte, hogy Isten adjon meg Timóteusnak három dolgot: 1) Kegyelmet. A Bibliában a kegyelem két dolgot jelent: először Isten meg nem érdemelt kegyét; másodszor azt az Istentől való segítséget, ami képessé tesz, hogy megbirkózz bármivel, amivel szembe kell nézned. Íme, egy nagyszerű bibliai ígéret, amire támaszkodhatsz nehéz időkben: „A minden kegyelem Istene… maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni” (1Péter 5:10). 2) Irgalmat. Egy nagy kiadóvállalatnak volt egy gépe, ami automatikusan emlékeztető levelet küldött azoknak az olvasóknak, akiknek az előfizetése lejárt. Egyszer egy gép meghibásodott, és egy távoli colorádói farmon élő férfi 9734 értesítést kapott. Autóba ülve hát, elment a több mérföldre lévő legközelebbi postára, feladta a csekket, és a közleményben ezt írta: „Feladom. Küldjék a magazint!” Így van Isten is. Folyamatosan küldi nekünk az értesítéseket. „Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!” (Jeremiás siralmai 3:22-23). 3) Békességet. AZ Istentől kapott békesség megtart minket a legrosszabb körülmények között is. Nem olyan, mint a világ békessége. A világ békessége legjobb esetben is csak átmeneti megkönnyebbülés. De „Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban” (Filippi 4:7). Ezért még ha nem is vagy biztos abban, hogy hogyan imádkozz valakiért, kérd Istent, hogy adja neki kegyelmét, irgalmát és békességét!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.