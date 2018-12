2018. december 19., szerda

A KIS DOLGOK IS SZÁMÍTANAK

„Mert akik gúnyolódtak a kicsiny kezdet napján, azok is örülni fognak…” (Zakariás 4:10)

Amikor Isten Gedeonnak győzelmet adott a midjaniták felett, akkor egy mindössze háromszáz főből álló csapatot használt az ellenség százezres seregével szemben (ld. Bírák 7). Nem azért, mert nem volt több arcképes ember, hanem azért, mert Isten a kis dolgok által akarta megmutatni hatalmát. Jézus akárhány követőt választhatott volna magának, de ő tizenkét tanítványt választott, akik elvitték az evangéliumot az egész világra. Egyszer ötezer embert lakatott jól öt kenyérrel és két hallal, egy kisfiú uzsonnájával. Isten országát a mustármaghoz hasonlította, amely bármilyen kicsi is, nagy fává tud nőni. Máskor Isten országát a kovászhoz hasonlította, mely önmagában alig észrevehető, mégis az egész tésztát megkeleszti. Aztán ezt is mondta: „aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az” (Lukács 16:20). Tehát ha Istentől nagyobb dolgokat kérsz jobb dolgok helyett, akkor valószínűleg csalódni fogsz. A világ minden imádsága sem veheti rá, hogy megadjon neked valamit, amit még nem tudnál kezelni. Henry Wadsworth Longfellow mondta: „a legtöbb ember sikert érne el a kis dolgokban, ha nem vakítaná el a nagyravágyás.” A nagyobb és több utáni hajsza gyomorfekélyt és álmatlanságot okoz, és nem engedi, hogy élvezd azokat az áldásokat, amiket már megkaptál Istentől. A jobbat talán nehezebb lemérni, és nem is olyan káprázatos, de a kiegyensúlyozottság, ami a fokozatos sikerrel ját, értékesebb és tartósabb. Tehát, ha most „a kicsiny kezdet napját” éled, örülj, és bízz abban, hogy Isten nagyobb és jobb dolgokat tartogat még számodra.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.