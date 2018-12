2018. december 26., szerda – karácsony második napja

ISTEN VEZETÉSE

„Hitben járunk, nem látásban.” (2Korinthus 5:7)

A jó vezetők beismerik, hogy vannak idők, amikor ők sem biztosak a dolgukban; amikor nem tudnak mindent, amit szeretnének. Sőt, ha igazán őszinték, akkor azt is elismerik: „Örülök, hogy az emberek, akiket vezetnem kell, nem tudják, hogy mennyi mindent nem tudok!” Akár vezető vagy, akár követő, a Biblia azt mondja: „hitben járunk, nem látásban.” De valljuk be őszintén, van, amikor tudjuk, hogy mi Isten akarata, csak nekünk nem tetszik. Ezért imádkozunk, azt remélve, hogy majd meggondolja magát és áldását adja a mi akaratunkra. Ez azonban nem fog megtörténni. Isten nem áldhat meg, ha engedetlenek vagyunk. A zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk: „Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta Isten, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy.” (Zsidók 11:8). Amikor Istent követed, legtöbbször úgy fogsz elindulni, hogy nem tudsz annyit, amennyit szeretnél. Tanácsadók, tanulmányozó csoportok, siker eléréséhez írt kézikönyvek, bizottságok, üzleti tervek és prognózisok segíthetnek. Mégis lesz olyan, amikor el kell hagynod a komfortzónádat, és el kell indulnod abba az irányba, ahová Isten küld. Választ kapsz minden kérdésre, és tisztázódik minden aggodalmad? Nem. Ahogy az autó fényszórói sem világítanak el a kanyaron túlra, Isten is mindig csak annyi információt fog megadni, amennyit éppen akkor tudnod kell. Egyedül így lehet élni! Ez tőle való függésben tart, segít emlékezni arra, hogy ki a főnök, és ki érdemli az elismerést a sikeredért. Egyébként pedig egy életen át tanuljuk, hogyan ismerjük fel Isten vezetését, szóval ne csüggedj!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.