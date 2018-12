2018. december 27., csütörtök

FÉLELEMTESZT

„Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek.” (Ézsaiás 12:2)

Mekkora tényező a félelem az életedben? Rajta, töltsd ki a félelemtesztet. Karikázd be azt a számot, ami legjobban ráillik arra, ahogyan érzel. 1) Nem emlékszem, amikor legutóbb igazán féltem. 2) Ritkán félek, csupán olyankor, amikor én vagy valaki hozzám közel álló személy fizikai veszélyben van. 3) Egy kicsit félősebb vagyok, mint amilyen szeretnék lenni. 4) A félelem jelentős tényező mindennapi életemben. Minden veszélyes vagy kockázatos dolgot kerülök. 5) Sok mindentől félek minden nap, és ez kihatással van életmódomra. Ha az egyest karikáztad be, akkor különös ember vagy, aki normális félelmet sem érez. Talán körültekintőbben és bölcsebben kellene szabályoznod tetteidet. Ha a kettes számot karikáztad be, akkor egészséges a félelemhez való hozzáállásod, és kezelni tudod azt. Próbálj meg bátorítani másokat, akik nehezebben küzdik le a félelmet, mint te. Ha a hármast vagy a négyest választottad, akkor nagyszerű helyzetben vagy ahhoz, hogy a hozzáállásod megváltoztatásával javíthass az életeden. Kezdd el beazonosítani félelemeid forrását, és határozd el, hogy félelemedet Istenbe vetett hitre váltod (ld. Róma 10:17). A félelem minden területére gondolj ki egy pozitív ellentétet, és dolgozz ki egy akciótervet, amivel fejleszteni tudod azt a tulajdonságot. Aztán összpontosíts arra, mit tudsz irányításod alatt tartani ma. Ha az ötöst karikéztad be, akkor nagy valószínűséggel a félelem uralkodik rajtad, és egyedül nehezen fogod tudni legyőzni. Ezért imádkozz, és programozd újra elmédet Isten Igéjével (ld. 1Timóteus 1:7). Továbbá ne félj segítséget kérni egy megbízható baráttól vagy lelkigondozótól.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.