2018. december 8., szombat

MUNKA ÉS LUSTASÁG

„Minden munkának megvan a maga haszna, de akinek csak a szája jár, az ínségbe jut.” (Példabeszédek 14:23)

A Példabeszédek könyvében Salamon sokszor használja a rest és lusta szót. A rest ember nem az, aki akarna dolgozni, de nem talál munkát; a rest az, aki tudna dolgozni, de nem akar. Egyszer egy ember segélyt igényelt a szociális osztályon. A hivatalnok megkérdezte, miért van szüksége segélyre? „Mert baj van a szememmel” – felelte az ember. „Mi a baja a szemének?” – kérdezte a hivatalnok. „Nem tudom magamat minden nap munkába járó emberként látni.” Minden rest embernek baj van a szemével. Persze addig ez nem zavarja őket, amíg valaki más dolgozik. Theodore Roosevelt amerikai elnöknek igaza volt, amikor azt mondta: „Senkit se sajnáljunk azért, mert dolgoznia kell. Ha megéri a pénzét, dolgozni fog. Irigylem azt az embert, akinek olyan munkája van, amit érdemes végezni, és jól is végzi azt… az életben messze a legnagyobb jutalom az, ha keményen megdolgozhatunk valamiért, amiért érdemes dolgozni.” Valahogy kiveszett már belőlünk ez a gondolkodásmód. Akármelyik munkáltató megmondja neked, hogy egyre nehezebb olyan alkalmazottat találni, aki dolgozni is fog, aki keményen fog dolgozni, aki jól végzi a munkáját, és be is fejezi az elkezdett feladatot. Isten nem a pihenés ellen van. A kipihent és felfrissült munkás jobban fog dolgozni. Salamon a Példabeszédekben a munka és a lustaság között állít fel ellentétet. Kedves szülők, a legjobb, amit tehettek gyermekeitekért, ha példát adtok nekik jó munkaerkölcsből, így a siker felé indítjátok el őket.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.