2018. február 18., vasárnap

MILYEN KERESZTYÉN VAGY?

„Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.” (Máté 11:30)

Jézus azt mondta a farizeusokról, hogy „súlyos és elhordozhatatlan terheket kötnek össze, és az emberek vállára rakják” (Máté 23:4). Olyan szabályokat erőltettek az emberekre, amiket azok nem tudtak betartani, és ha netán mégis sikerült nagyritkán betartaniuk, akkor az semmi örömöt nem hozott nekik. Stephen Mosley írja: „Erkölcsösségünk hangja meglehetősen erőtlen. Ott nyafog a szentély sarkában, félszegen beleszól minden élvezetbe, kifogásokat motyog a partikon, lemaradozva vánszorog… Világi kortásaink szemében általában szűklátókörű, sőt, haszontalan törekvésnek tűnik… Tragikus módon a hagyományos vallásos jóság egyszerre lehet ijesztő és unalmas is. Ijesztő, mert százegy különféle szabályt tartalmaz az úgynevezett lelkiségre vonatkozóan. Unalmas, mert miközben kimerülünk abban, hogy megpróbáljuk betartani mind a szabályokat, nem tapasztaljuk meg az igazi örömöt, amit Jézus kínál. Ezért merülnek ki sokszor a gyülekezetbe járó emberek. Egy ilyen valláshoz alkalmazkodni egész egyszerűen nem ad olyan sikerélményt, ami be tudná tölteni szívük ürességét.” Te is belefáradtál a lelki növekedésre való törekvésbe? Lehet, hogy csak nem a megfelelő dologra törekedtél, vagy nem a megfelelő módon? Ha így van, hallgasd meg Jézus szavait: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagy, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.” (Máté 11:28-30).

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.