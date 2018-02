2018. február 21., szerda

AMIT LE KELL GYŐZNÖD (1)

„Ne térj el tőle se jobbra se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz.” (Józsué 1:7)

Peter McWilliams mondta: „Talán legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, hogy kerüljük az olyan helyzeteket, melyekben esetleg hibáznánk.” A következő néhány napban vizsgáljunk meg néhány dolgot, amit le kell győznünk ahhoz, hogy sikert érhessünk el az életben. Helyzetek. Úgy érzed, hogy zsákutcába jutottál? Talán szeretnél továbbtanulni, de nincs hozzá megfelelő anyagi háttered. Vagy munkahelyet szeretnél váltani, de nem mersz lemondani a biztos fizetésről, vagy félsz, hogy elveszítenéd a nyugdíjadat. Talán egy fogyatékosság vagy betegség csapdájában érzed magad. A győzelem titka, hogy a körülményeidet két csoportba osztod: olyan helyzetekre, melyeken tudsz változtatni, és olyanokra, melyeken nem tudsz. Az életben szinte mindenen lehet változtatni, vagy más módon megközelíteni azt. De nem mindig lehet ezt azonnal megtenni. Írd össze, hogy mi az, amin tudsz változtatni. Sokszor azért vallunk kudarcot újra meg újra, mert mindenáron azon akarunk változtatni, amin nem lehet. Ne rohanj fejjel a falnak, gyakorold a reális gondolkodást! Értsd meg a különbséget hit és ábrándozás között! Phil Cooke mondta: „A világon minden problémára vagy van megoldás, vagy nincs. Ha létezik megoldás, rajta, keresd meg! Ha nincs, ne is törődj vele!” Isten bizonyos talentumokkal ajándékozott meg. Ha felfedezed, fejleszted és használod őket, akkor Isten sikert fog adni még lehetetlennek tűnő akadályokkal szembenézve is. Ne foglalkozz azzal, amin nem tudsz változtatni, összpontosíts arra, amin tudsz, és a lehetőségek maguktól fognak kínálkozni. Ahogy Hannibál mondta híres mondatát, mikor átkelt az Alpokon: „Vagy találunk utat, vagy csinálunk egyet.” Neked is ilyen hozzáállásra van szükséged!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.