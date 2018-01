2018. január 11., csütörtök

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Rhédey László (?, 1636. január 11. – Huszt, 1663. április 23.). Hadvezér, naplóíró. 1654-ben II. Rákóczi György erdélyi fejedelem bejárója volt. Dandárvezérként részt vett az 1657-es lengyelországi hadjáratban. A hadjáratról naplójában számolt be. Hazatérése után apjával együtt a huszti várban élt. Barcsay Ákos felkínálta neki Erdély gernerálisságát, majd Háromszék kapitánya lett. Másodszorra Bánffy Ágnest, Barcsay Ákos özvegyét vette feleségül. Apjával együtt irányította Máramaros megyét. A törökök neki is felajánlották az erdélyi trónt, de apjával együtt ő is visszautasította. 1660-ban váradi kapitánnyá nevezték ki, de beiktatása előtt a törökök elfoglalták a várat. Utód nélkül halt meg. Huszt várában temették el.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

I. Ferenc megtiltja a liberális szellemű külföldi szépirodalmi lapok behozatalát a birodalomba (1820).

Megalapították a Magyar Nemzeti Conservatoriumot, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola elődjét.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.