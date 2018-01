2018. január 17., szerda

NÉPI KALENDÁRIUM:

ANTAL NAPJA

A háziállatok védőszentjeként tisztelték Remete Szent Antalt. A hozzá kapcsolódó hiedelmek és szokások a hitújítás korában lehanyatlottak, és Páduai Szent Antal alakjához kapcsolódva éledtek újjá (Bálint S. 1977: I. 145–155). Hagyományai inkább a hazai délszlávok között éltek tovább, de szórványos adatok vannak a magyarok köréből is. Szent Antal tüzének nevezik az orbáncot és az ehhez hasonló tünetű mérgezést. Gyógyítása olyan praktikákkal volt kapcsolatos, melyek Szent Antal napjához kötődtek (jan. 17. Remete Szent Antal, jún. 13. Páduai Szent Antal, valamint kedd és péntek, mert ezek Szent Antal napjai). A Szent Antal tüze elleni ráolvasások legarchaikusabb darabjai a bukovinai székelyeknél és a moldvai csángóknál maradtak fenn. Itt egy bukovinai ráolvasó imádságot közlünk:

Elindult Szent Antal hét fiával, hét lányával, hetvenhétféle unokájával Tüzes orbáncos dagadott sebeivel, Fene farkasaival, vad oroszlánjaival, hogy (mondjam;) Jusztinának gyenge szüvit elszorítom piros vérit ott megiszom. {7-117.} Térj meg Szent Antal, Kérlek a Jézus Krisztus keserves kínszenvedéseire, Öt méljséges sebeire, Ereggy el az erdőkre, Ott a vad oroszlányoknak gyenge szüviket szorítsd el, piros vérüket ott idd meg! Térj meg Szent Antal, vagy akármiféle eredet vagy! Mikor Krisztus a földön járt, Hegyek nőttek, Kövek tőttek, Krisztus mennybemenetele után mindenek megtértek, Térj meg te is, akármiféle eredet vagy! Az úrjézus Krisztusnak gyékény ágya, kőpárnája, Sütelen kása, főtelen pogácsa, Ez a Krisztus Urunk vacsorája, Kérlek erre a keserves kinszenvedésekre, Térj meg, akármiféle eredet vagy! Édes Jézusom, nem az én akaratom szerint. Miképpen mennyben, úgy legyen a fődön. Ha te akarod, mutasd meg a te irgalmasságodat, Ne nézd bűneinket, sok ellened való cselekedeteinket, Édes Jézusom – eztet én odamondom. (Erdélyi Zs. 1976: 110–111)

A topolyaiak hittek abban, hogy az orbáncos betegről le lehet venni a tüzet, ha három, Antal nevű ember megáll a beteg ágya mellett, ott elszív egy pipa dohányt és a betegre fújja a füstöt. A pipát tűzkővel és taplóval kellett meggyújtani, hétszeri csiholással (Borus 1981: 23).

Magyar Néprajz VII.

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Mécs László, Martoncsik József (Hernádszentistván, 1895. január 17. – Pannonhalma, 1978. november 9.) Költő, premontrei kanonok. A budapesti egyetem bölcsészkarán végezte tanulmányait, majd 1918-ban premontrei kanonok. A budapesti egyetem bölcsészkarán végezte tanulmányait, majd 1918-ban premontrei kanonok lett. Egy ideig Kassán volt tanár, majd 1920-tól Nagykaposon, 1929-től Királyhelmecen volt plébános. Versei 1915-től jelentek meg az Élet című lapban. Első verseskötete Hajnali harangszó címmel jelent meg Ungváron, Földesy Gyula könyvnyomdájában. Ungváron szavalt először nagyközönség előtt. 1923. január 1-én, a Petőfi születésének 100. évfordulójára rendezett emlékesten a városi színházban Petőfihez írt Szellemidézés című költeményét adta elő. Jó barátja volt Rácz Pál, a Határszéli Újság, majd a Ruszinszkói Magyar Hírlap főszerkesztője. A 30-as években egy rövid ideig munkatársa volt a Munkácson megjelenő Magyar Írásnak is. 1939-ben tagja lett az ungvári Gyöngyösi Irodalmi Társaságnak, amellyel hosszú ideig tartotta a kapcsolatot, irányította a tevékenységét. Műveivel hatalmas sikereket ért el. Szavalóesteket tartott Kárpátalján, Szlovenszkóban, de fellépett Magyarországon, Romániában, Jugoszláviában, Franciaországban és Németországban is. 1938-ban válogatott versei franciául is megjelentek. 1945-ben Magyarországon telepedett le. 1953-ban koholt vádak alapján letartóztatták. 1956-ban rehabilitálták. Élete végéig nyugdíjas papként élt Pannonhalmán.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Benedek István (1915) író, elme-szakorvost politikai meggyőződése miatt az 50-es években internálták. Előadásokat tartott a rádióban és a tv-ben, legismertebb könyve az Aranyketrec több nyelven is megjelent.

Szőnyi István, Kossuth-díjas festő (1894) a modern magyar festészet egyik kiemelkedő alakja. A Duna-kanyar, a család, a földművelő lakosság a festői motívumok megszámlálhatatlan sokaságát kínálta a művésznek.

Mécs László költő, premontrei kanonok (1895) költészete sajátos újhumanizmust képviselt, keresztény vitalizmusa az élet teljességét, az életközösséget hirdeti.

Kelemen Endre orvos, hematológus (1921) az első sikeres hazai csontvelő átültetés előkészítésével új utakat nyitott: a halálos sugárzás helyett Myelobromolt használt.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.