2018. január 5., péntek

Kutlán István (Fancsika, 1894. január 5. – Fancsika, 1989. október 6.) Festő és pedagógus. A tanítóképzőt Máramarosszigeten végezte, itt figyeltek fel tehetségére. Később Hollósy Simon técsői festőiskolájának növendéke lett. Amikor kitört a háború, behívták katonának. A fronton is szorgalmasan rajzolgatott. 1919-ben Ugocsa megye katonai parancsnoka volt, Később elemi iskolai tanító lett szülőfalujában, Fancsikán. Szívesen hódolt kedvenc sportjának, a birkózásnak. Kárpátalja birkózóversenyeinek többszörös győztese volt. Közönség előtt 1923-ban mutatkozott be először képeivel Ungváron. Tehetségére felfigyeltek a kulturális élet vezetői, s először Prágába, majd Párizsba küldték tanulmányútra. A csehek közül Engelman Mór és Julius Fischer volt hatással rá. 1927-ben a párizsi Julien Akadémián tanult. Itt ismerkedett meg Arnold Böcklin képeinek sajátos természetszimbolizmusával. Hazatérése után folytatta a festést és a tanítást. Képeinek témája főleg a Tisza-part és a Fancsika környéki táj volt. Alkotásairól elismerően nyilatkozott Iványi-Grünwald Béla is, akinek 1931-ben Ungváron volt kiállítása. Művészi barátság fűzte Szüle Péterhez és Thorma Jánoshoz. Szüle Péterrel hosszú ideig festettek együtt a „fancsikai művésztelepen”. 1939-ben Thorma János halála után a budapesti Nemzeti Szalonban Kutlán István rendezte meg a művész emlékkiállítását. 1945 után főleg a tanításnak élt. 1947-től 1965-ig az általa szerkesztett és illusztrált ábécéskönyvekből tanultak a magyar iskolák tanulói. Képeivel néha részt vett a területi kiállításokon. Alkotásai elkerültek Moszkva, Kijev, Ogyessza múzeumaiba is.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

A házösszeírás szerint Magyarországon mintegy 3,5 millió ember lakik, Erdélyben kb. 800 ezer főnyi lakosság található, akik közül a székely etnikum 100 ezer főre tehető (1598).

A városháza épületének toronyőre már magyarul mondja a Dicsértesséket, az épület melletti boltban pedig „csodálatos Angliai Szem Balzsamot, Látást erősítő Szem Spiritust, és Szeplő ellen való Fejér Tinktúrát is árulnak” (1831).

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.