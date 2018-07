2018. július 10., kedd

A LELKI NÖVEKEDÉS KULCSA

„…amíg kiformálódik bennetek Krisztus.” (Galata 4:19)

Íme, három dolog, ami a Szentírás szerint a lelki növekedés és éretté válás kulcsa: 1) Fogantatás. Ez két egymást szerető ember intim kapcsolata során történik. Nos, Isten irántad való szeretete kétségbevonhatatlan és kényszerítő erejű (ld. 1János 3:1); a kérdés csak az: te mennyire szereted őt (ld. János 21:15)? 2) Formálódás. Pál azt írja: „gyermekeim, akiket újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek Krisztus” (Galata 4:19). Isten tudja, hogy milyen próbákra van szükség ahhoz, hogy kifejlődjön benned Krisztus jelleme, és ő meg os fog tenni mindent azért, hogy ez megtörténjen. 3) Szülés. Ha elkötelezted magad arra, hogy világra hozd, amit Isten beléd helyezett, akkor túl kell jutnod minden akadályon, minden negatív dolgon, amit az emberek tettek veled vagy mondtak rólad. Keresztül kell nyomakodnod a sátán támadásain, akár fájdalmas emlékek, akár reménytelenség vagy alacsony önértékelés formájában érkeznek is. Az ellenség talán éveken át igyekezett félretolni, visszatartani és lenyomni, de Isten erőt fog adni ahhoz, hogy világra hozd, amit ő ültetett el benned. Van még valami: amikor egy gyermek megszületik, a családban minden megváltozik. Ugyanez igaz rád is. Ha világra hozod azt, amit Isten ültetett el benned, az mindenre kihatással lesz az életedben. Isten áldása túláradó: eljut életed minden területére. Ahogyan egy édesanya tudja magáról, ha várandós, ugyanez igaz a szellemi világra is. Szüld hát meg, ami benned van; ideje, hogy világra jöjjön!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.