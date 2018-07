2018. július 11., szerda

LÉGY BÖLCS ÉS MEGNYERŐ!

„Az igaz gyümölcse életnek a fája, és a bölcs lelkeket nyer meg.” (Példabeszédek 11:30)

A Bibliában azt olvassuk: „Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete” (1János 2:15). Vannak azonban köztünk, akik úgy viselkednek, mintha ahhoz, hogy jobban szeressük Istent, az kellene, hogy kevésbé szeressük a körülöttünk élőket. Lehet, hogy kellemetlenül érezzük magunkat bizonyos emberek környezetében, lehet, hogy nem tudunk kapcsolatot teremteni, nem tudjuk, miről vagy hogyan beszélgessünk velük, akaratlanul is olyan jelzéseket adunk, mintha lelkileg felsőbbrendűek lennénk. „A bölcs lelkeket nyer meg” – ez azt jelenti, hogy ha bölcsen viselkedsz, mások is követni fognak. Arra vagy hívatva, hogy Örömöt hozz az emberek életébe, nem arra, hogy ítélkezz felettük. Isten már kijelölte az ítélet napjának idejét és helyét, és nem te fogsz akkor az ítélőszékben ülni! Jézus magát „jó pásztornak” (János 10:11) nevezi, és a kalosz görög szó, ami itt áll, azt jelenti: „vonzó, rokonszenves, megnyerő”. Krisztus olyan mágneses erővel hatott az emberekre, hogy automatikusan vonzódtak hozzá. Hozzád is vonzódnak? Jézus azt mondta, hogy az a hivatásunk, hogy só és világosság legyünk. A só teszi az étel ízét élvezhetővé, a világosság pedig utat mutat az embereknek. Mivel bölcsek és megnyerők voltak, Ézsaiás prófétának beleszólása lehetett királyok életébe, a három héber ifjú megváltoztatta a babiloni politikát, József pedig megmentette Egyiptomot az éhínségtől. Igen, a sátán is munkálkodik, hogy kiradírozza Krisztust a karácsonyból, eltüntesse az imádságot az iskolákból és Istent a kormányzásból. De nem fog meggyőzni, és ezzel tisztában van (ld. Jelenések 12:12). A stratégiája mégis az, hogy meggyőzzön minket: győzhet. Ezért ma törekedj arra, hogy bölcs és megnyerő légy, hogy Krisztushoz tudj vezetni embereket.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.