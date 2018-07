2018. július 21., szombat

DÁVID ÉLETÉNEK TANULSÁGA (1)

„Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál.”(Róma 8:28)

Isten azt mondta: „Megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat” (ApCsel 13:22). Amikor Isten valakiről ilyet mond, akkor érdemes figyelni annak az embernek az életét. Dávid pásztorfiúként kezdte, és király lett belőle. Erre 0% volt az esély. A pásztorok annyira a társadalmi ranglétra legalján voltak, hogy nem is tanúskodhattak a bíróságokon, mert nem tartották szavahihetőnek őket. Mégis mind a mai napig széles körben olvassák a Dávid által írt zsoltárokat. Értsd meg ezt: ha behívod Istent az életedbe, ő eltörli a múltad adósságait, és újraírja a jövődet. De neked kell döntened amellett, amit Isten számodra választott! Érdekes különbség van Pál és Dávid között. Pál azelőtt élte az engedetlenség fejezeteit, mielőtt Krisztussal találkozott, és utána példás élete volt… Dávid harmincéves korára király lett, és negyvenévi uralkodása alatt megsemmisítő kudarcai voltak, beleértve a házasságtörést és a gyilkosságot is. Két fontos tanulság van ebben. 1) Ne siess az ítélkezéssel! Nincs vége, amíg Isten azt nem mondja, hogy vége! Dávid élete figyelmeztetés a vétkeseknek, feddés az önizgultnak, igazolása Isten igazságosságának, mely nem engedi, hogy mentesüljünk bűneink következménye alól, és bizonysága annak, hogy Isten szeretete sohasem mond le rólad. 2) Isten jót tud kihozni a rossznak tűnő helyzetből is. Fel tud használni mindent, amin keresztülmentél, és valami jót tud kihozni belőle – vagy a te javadra vagy mások javára. Összegzésül: „tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál.”

