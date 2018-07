2018. július 6., péntek

ISMERD FEL A SÁTÁN MUNKÁJÁT!

„…varázslásával már jó ideje ámulatban tartotta őket.” (Apostolok cselekedetei 8:11)

Ahogy az apostolok bámulatos csodákat tettek Isten erejével, Simon mágus is képes volt elképesztő dolgokra az ördög hatalmával. Hogyan kezelték az apostolok ezt a helyzetet? Kitéretek előle? Megpróbálkoztak a békés egymás mellett éléssel? Azt mondták rá, hogy „ez nem nagy ügy?” Nem. Péter egyenesen megmondta Simonnak: „Térj meg tehát e gonoszságodból, és könyörögj az Úrhoz, hátha megbocsátja neked szíved szándékát” (ApCsel 8:22). A gonoszság erői ma is valóságosak, és tudnod kell, hogyan bánj velük. Jézus azt mondta: „Íme, hatalmat adtam nektek… az ellenség minden erején” (Lukács 10:19). A Biblia két fontos dolgot mond el nekünk arról a gadarai megszállottról, akit Krisztus meggyógyított: 1) A benne lakó gonosz erők így mutatkoztak be: „Légió a nevem, mert sokan vagyunk” (Márk 5:9). A római légió jól kiképzett, jól felszerelt katonai egység volt, akik a császár parancsát teljesítették. 2) Könyörögtek Jézusnak, „hogy ne űzze el őket arról a vidékről” (Márk 5:10), mivel már kiépítettek maguknak egy erődöt abban az emberben. Értsd meg: a szellemi harcot nem lehet testi fegyverekkel megnyerni. Igaz, hogy ne bújhatunk ki a felelősség alól azzal, ha minden bajunkért a sátánt hibáztatjuk, de ha nem vesszük észre a munkáját, azzal mindig előnyt adunk neki. Bölcsnek kell lenned, hogy tudd, mikor mivel állsz szemben, és aszerint tudd kezelni a természetes, emberi, pszichológiai problémákat. De azt is fel kell ismerned, amikor azokkal az erőkkel és hatalmakkal találkozol, melyek „a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei” (Efezus 6:12). Hogyan győzheted le őket? Úgy, ha felveszed Isten fegyverzetét, hogy megállhass az ördög mesterkedéseivel szembe… hogy ellenállhass a gonosz napon (ld. Efezus 6: 11,13).

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.