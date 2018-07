2018. július 8., vasárnap

ISTEN MEG AKAR SZABADÍTANI

„Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet.” (Példabeszédek 14:12)

Megfigyelted már, hogyan bánnak az állatkertben a sérült állatokkal? Bár a gondozó csupán segíteni szeretne, ezt az állat nem érti, mert csak a fájdalmára összpontosít. Ezért aztán megtámadja azt, aki segíteni akar rajta. Veled is ez történik most? Talán olyan emberek, akik keresztyénnek tartják magukat, fájdalmat okoztak neked. Nem vártad volna, hogy pont ők lesznek azok, akik bántanak. Talán akkora sebet okoztak, hogy többé nem bízol senkiben – még Istenben sem. Nem mondtad így ki: „Uram, nem bízom benned”, de tetteid szavak nélkül is ezt sugallják. Nem olvasod Igéjét, többé nem abban keresed a válaszokat. Nem imádkozol, és azt sem engeded, hogy mások imádkozzanak érted. Megpróbálsz a munkádba temetkezni. Egyik kapcsolatból a másikba ugrasz. Alkoholt vagy hangulatmódosító szereket használsz. Órákat töltesz tévénézéssel vagy az internet böngészésével, olyan dolgokat is megnézel, melyek miatt lelkiismeret-furdalásod van, és csak még rosszabbul érzed magad. Mi a megoldás? 1) Fordulj Istenhez! Add át neki minden gondodat, mert ő gondot visel rád (ld. 1Péter 5:7). Add neki minden fájdalmadat, kudarcaidat, lezáratlan ügyeidet és kihívásaidat. 2) Bocsáss meg annak, aki megbántott. Ha megszállottan azzal foglalkozol, hogy mit tett, és azt akarod, hogy megfizessen érte, azzal továbbra is csak hozzá láncolod magad. A megbocsátás azonban elszakítja a köteléket, és felszabadít. Saját erődből talán képes lehetsz arra, hogy valamivel enyhítsd a fájdalmat de Isten a fájdalom gyökerét szünteti meg és segít, hogy a jövőben győzelmes életed legyen.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.