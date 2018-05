2018. május 3., csütörtök

NE FORDÍTSD EL TEKINTETEDET JÉZUSRÓL!

„A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott…” (Máté 14:24)

Egy korábbi viharban Jézus ott volt a tanítványaival, és lecsendesítette a vihart. Most azonban fent a hegyen imádkozott, a tanítványok pedig egyedül voltak a hullámok között hánykolódva. Miért? Mert néha a tanítónak háttérbe kell húzódnia azért, hogy kiderüljön, mennyit tanultak meg a tanítványai. A te életedben is épp ez történik? a Genezáreti tó csupán 21 km hosszú és a legnagyobb szélessége is csak 13 km; ám amikor a Golán-fennsík felől érkező szél végigsöpör rajta, akkor vize akár két-három napig is kavarog, és könnyen elsüllyeszthet egy olyan halászhajó, amilyenen a tanítványok voltak. Figyeld meg a következő szavakat: „a hullámok között hányódott.” Te is így érzed most magad? Egy válás miatt a bűntudat hullámai borítanak el egy betegség közepette, a kilátások pedig még ijesztőbbek? „A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: »Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!«” (Máté 14:25-27). Ezeket a szavakat érdemes leírni és gyakran elismételni: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” Soha nem lehetsz olyan helyen, ahol Jézus ne tudna elérni. Ha hátranézel a vállad fölött, láthatod, hogy ott jön mögötted. Ha a viharba nézel, láthatod, hogy feléd tart. Nyisd ki a szemed, és vedd észre ma is!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.