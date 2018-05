2018. május 5., szombat

TARTOZOL EZZEL A GYERMEKEDNEK

„Fegyelmezd fiadat, akkor nyugodt lehetsz felőle, sőt örömöt találsz benne.” (Példabeszédek 29:17)

A harmadik dolog, amivel tartozol gyermekednek: a helyreigazítás. Sok szülő elköveti azt a hibát, hogy mindig megfeddi a gyermekét, ha valamiben hibázott, ahelyett, hogy emellett arra is rászánna az időt, hogy elmondja, hogyan hozhatja helyre a dolgot, hogyan maradhat a helyes úton. A biblikus intésben a feddés és a helyreigazítás egyaránt jelen van. A Biblián kívüli első számú boldogságmondás szülők számára: „Boldogok a kiegyensúlyozottak.” Ha folyton megrendszabályozod gyermekeidet, de soha nem játszol velük, akkor nem vagy egyensúlyban. Figyeld meg, mit írt Salamon: „Fegyelmezd fiadat, akkor nyugodt lehetsz felőle, sőt örömöt találsz benne.” A fegyelmezésben benne van a büntetés, a feddés, a helyes útra visszatérítés. Sose feledd, hogy a fegyelmezés olyan, mint egy kétélű kard. Nemcsak arra jó, hogy megdorgáld a gyermekedet, ha rosszat tesz, hanem arra is, hogy a helyes útra irányítsd. A pozitív megerősítéssel jobb eredményt érhetsz el, mint a negatív megjegyzésekkel. Értsd meg ezt: nem az a dolgod, hogy a gyermekedet boldoggá tedd, az a dolgod, hogy érett személyiséggé neveld. Ha ezt teszed, a boldogsága garantált! Hagyj fel azzal, hogy elnyerd gyermeked szemében a népszerűségi versenyt. Gyermekeid mindig szeretni fognak, de lesznek olyan idők, amikor cseppet sem fognak kedvelni! Ez ne csüggesszen el. Ez is el fog múlni. Csak továbbra is add nekik megfelelő dózisban a gondoskodás és fegyelmezés keverékét, és végül újra kedvelni fognak. Ami még fontosabb, amikor majd felnőnek, házasságot kötnek, és gyermekeik lesznek, lesz előttük követendő példa és terv a sikerhez.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.