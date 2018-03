2018. március 1., csütörtök

MONDD EL KÜZDELMEIDET!

„Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket” (Jakab 5:16)

A szenvedélybetegek általában csak akkor készek elkezdeni a felépüléshez vezető tizenkét lépéses programot, amikor már eljutottak a függőségük okozta legnagyobb mélységbe. Ilyenkor rendelik alá magukat egy „szponzor” vezetésének, aki segít nekik azzal, hogy elszámoltatja őket. Honnan ered a tizenkét lépéses program? A Szentírásból! A Biblia azt mondja: „Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok.” Azok az évek, melyek során rejtegetted problémádat, csak még rosszabbá tették a helyzetet? Ha igen, akkor nagyon fontos lépés a szabadulás felé, ha van olyan ember az életedben, aki megért, aki szeretne szabadnak látni, aki melletted áll, azonosul küzdelmeiddel, és nem él vissza a bizalmaddal. Olyan személynek kell lennie, akiben megbízol és akit tisztelsz, különben nem fogod őt komolyan venni. Meg kell egyeznetek abban, hogy együtt fogtok működni a tartós változás elérése érdekében. Ez azt jelenti, hogy olyan valakit kell találnod, akit nem sokkol a problémád, és aki nem fog megszégyeníteni, bármi is történik. A megtört emberekből lesznek a gyógyítás mesterei, ezért keress olyan valakit, aki már megnyerte a csatát, melyet te most vívsz. Ügyelj arra, hogy azonos legyen a hitvilágotok és az értékrendetek. Miért kell beszélned küzdelmeidről másnak? Mert csak annyira vagyunk betegek, amennyire titkaink azok! Jézus azt mondta: „Bizony mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.” (Máté 18:19-20). Azzal, hogy megnyílsz egy másik ember előtt, és a segítségét kéred, hatalmas lépést tettél egy jobb élet felé,

