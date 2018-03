2018. március 10., szombat

HOGYAN ÁLLJ TALPRA?

„Megszánta őket.” (Máté 9:36)

Az egyik legjobb mód a talpra állásra gyász és veszteség után, ha emlékeidet ösztönző erővé formálod, és szeretettel fordulsz más szenvedők felé. „De olyan elfoglalt vagyok” – mondod. Jézus soha nem volt túl elfoglalt ahhoz, hogy együtt érezzen a szenvedő emberekkel. Miután Ray és Judy Williamsonm fia, David belehalt egy zuhanásba, Ray ezt mondta: „Régen mindig azon tűnődtem, hogy elmenjek-e a gyászszertartásra, amikor valakit tragédia sújtott, mert mindig annyira kellemetlenül éreztem magam, és nem tudtam mit mondjak. De soha többé nem fogom ezt kérdezni. Mindig elmegyek. Nem az számít, hogy mit mondasz, nem, hogy ott vagy.” Amikor két tizenéves meghalt egy autóbalesetben, szüleik úgy döntöttek, hogy közös virrasztást tartanak nekik. Csaknem ezer ember vett részt a virrasztáson, sokan három órát is sorba álltak, hogy vigasztalhassák a gyászoló családokat. Amikor egy ember, aki egyedül állt a sorban, végre odaért a szülőkhöz, ezt mondta: „Nem ismertem a gyermekeiteket, és veletek sem találkoztam még soha. De eljöttem ma este, mert nekem is volt egy fiam, aki két éve meghalt. Tudom, milyen érzés. A következő napokban minden elképzelhető érzelmet át fogtok élni. Csak azt akarom, hogy tudjátok: ha bármikor beszélgetni szeretnétek valakivel, én itt vagyok.” Aztán a szülők kezébe nyomta a névjegykártyáját, és továbblépett. Gondolj bele! Egy idegen három órát szánt az idejéből olyan emberekre, akiket nem is ismert, mert segíteni akart nekik életük tragikusabb helyzetében. Értsd meg ezt: ha szeretettel fordulunk másokhoz, akkor: a) egyre hasonlóbbá válunk Jézushoz; b) közben mi magunk is gyógyulunk.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.