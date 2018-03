2018. március 16. péntek

A JÓ GONDOLKODÁSMÓD

„Bennünk pedig Krisztus értelme van.” (1Korinthus 2:16)

Dr. John Maxwell Thinking for a Change [Változást hozó gondolkodásmód] című könyvében tizenegy különféle gondolkodásmódot mutat be. Most mindegyik mellé egy igét is írtunk. 1) A teljes képet néző gondolkodás. Az a képesség, hogy túl tudsz látni önmagadon, kell ahhoz, hogy az új ötleteket a hit szemszögéből vizsgáld (ld. Efezus 3:20). 2) Fókuszált gondolkodás. Az a képesség, hogy egy dologra összpontosítunk, minden figyelemelterelő tényezőt kiiktatva (ld. Filippi 3:14). 3) Kreatív gondolkodás. Az a képesség, hogy meglátjuk a megszokottól eltérő, új megoldásokat, felfedezünk új ötleteket és lehetőségeket az áttörés érdekében (ld. Ézsaiás 54:2-3). 4) Reális gondolkodás. Az a képesség, hogy szilárdan a tényekre alapozunk, a bizonyosságra törekszünk (ld. Lukács 14:28). 5) Stratégiai gondolkodás. Terveket készítünk és hajtunk végre, ez utat mutat a jelenben, és növeli teljesítőképességünket a jövőben (ld. Példabeszédek 19:21). 6) A lehetőségeket felfedező gondolkodás. Ez a képesség felszabadítja lelkesedésedet és reménységedet, és még a lehetetlennek tűnő helyzetekben is talál megoldást (ld. Máté 19:26). 7) Visszatekintő, elemző gondolkodás. Az a képesség, amivel kiértékeljük a múltat, hogy tanuljunk belőle (ld. Zsoltárok 1:1-3). 8) Megkérdőjelező gondolkodás. Amikor nem vagyunk hajlandóak sodródni az árral, hanem megkérdőjelezzük a népszerű, általánosan elterjedt gondolkodásmódot, és így rendkívüli eredményt érünk el (ld. Ézsaiás 55:8-9). 9) Közös gondolkodás. Az a képesség, hogy másokat is bevonjunk az együtt gondolkodásba, és így jobb eredményt érjünk el (ld. Zsoltárok 133:1-3). 10) Önzetlen gondolkodás. Amikor másokat és az ő általuk bejárt utat is tekintetbe vesszük, és együttműködésre törekszünk (ld. Róma 12:10). 11) Összegző gondolkodás. Amely a végeredményre összpontosít, hogy a lehető legjobbat hozza ki a dolgokból (ld. Máté 25:14-30). Tegyük még hozzá: Lelki gondoskodás, mert „bennünk Krisztus értelme van.” Egyetlen Istentől kapott gondolat képes megváltoztatni az egész életedet!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.