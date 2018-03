2018. március 18., vasárnap

ÉRTÉKELD A BARÁTAIDAT!

„Jól teszed, leányom, ha az ő szolgálóival jársz, akkor nem bántanak más mezőn.” (Ruth 2:22)

Kristin Armstrong írta: „Ha vannak istenfélő barátnőid, szeresd és ápold ezeket a kapcsolatokat, mintha az életed múlna rajta – mert valóban ezen múlik. A megfelelő társaságban minden jobb. Az élet biztonságosabb, hitelesebb, tovább tart, és sokkal töb vidámság is van benne. Isten úgy teremtette a nőket, hogy egymásra támaszkodjanak. Áldásnak tekintem, hogy vannak barátnőim, akik felemelnek, amikor padlón vagyok, visszahúznak, amikor túlságosan elszállnék, és naponta Isten arcát mutatják nekem együttérzésükkel, humorukkal, erejükkel és feltétel nélküli szeretetükkel. Kívánom, hogy te is hasonló társaságnak örvendhess.” Persze nemcsak a nőknek van szükségük barátokra, hanem a férfiaknak is. A Bibliában az egyik első dolog, amit Isten mondott, ez volt: „nem jó az embernek egyedül lenni” (1Mózes 2:18). Salamon azt írja: „mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik” (Példabeszédek 17:17). William Carlos Williams írta: „Amikor bajok támadnak, és próbára teszik lelkedet, a szerető barát melletted áll. Lehet, hogy semmit sem tud tenni, mert egyedül kell megbirkóznod a dologgal, egyedül kell végigjárnod ezt az utat. Vannak idők, amikor a szeretet nem tudja járhatóbbá tenni az utat, sem a barátság magára venni a nehéz terhet. De az a tudat, hogy van egy barátod, akik végig ott van készenláétben, akinek az együttérzése mindvégig kitart, akinek meleg kézszorítása mindig a tiéd – ez segít túlélni, még ha semmi mást nem is tehet érted. Ezért buzgó szívvel kiáltsd: Isten áldja a barátot, aki egyszerűen csak »ott van« számodra.”

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.