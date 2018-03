2018. március 21, szerda

LÉGY JÓ AZOKHOZ, AKIK NEM JÓK!

„Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket.” (Lukács 6:28)

A hegyi beszédben Jézus így tanított: „szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azoknak, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket” (Lukács 6:27-28). Majd később hozzátette: „nagy lesz akkor a jutalmatok” (Lukács 6:35). Isten látja, feljegyzi és megjutalmazza minden szeretetteljes cselekedetedet. Könnyű kedvesnek lenni azokkal, akik kedvesek velünk, de növekedned kell a kegylemben, hogy azokhoz is jó tudj lenni, akik rosszul bánnak veled. Egy képregényben a következő párbeszéd zajlott le két szereplő között, Nancy és Sluggo között: „Láttad az új gyereket az osztályban? Micsoda hájfejű alak!” – mondta Sluggo, mire Nancy így figyelmeztette: „Nem szabad csúfolni embereket. Én soha nem szoktam senkire ilyet mondani.” Sluggo erre megjegyezte: „Nos, és is csak akkor húztam fel magam, amikor azt mondta rád, hogy hülyén nézel ki.” Erre Nancy így kiáltott fel: „És mit mondott még az a hájfejű?” A jóságra könnyű jósággal reagálni. Az igazi kihívás az, hogy jósággal válaszolnunk azoknak, akikből hiányzik a jóság. Mark DeMossnak elege lett azokból a rosszindulatú támadásokból, amikkel a politikusok egymásnak estek, és abból, hogy a média vezető szereplői az embereket tudatlannak, ostobának és bolondnak bélyegezték, mert nem álltak politikai nézeteik mellé, ezért 2009-ben elindított egy mozgalmat, amelyet Civility Projectnek [Udvariassági terv] nevezett el. A fogadalma így hangzik: „Beszédem és viselkedésem udvarias lesz. Tisztelettel fogok viszonyulni másokhoz, akár egyetértek velük, akár nem. Felemelem a szavam a durvaság ellen, bárhol is találkozzon vele.” Ez nagyon hasznos irányelv, amit mi is magunkévá tehetünk! Mindannyiunknak van egy „kedvesség-készlete”? amit mindenhová magunkkal viszünk, bármerre is megyünk. Más néven nyelvnek hívják. Egyetlen kedves szó csodákat tehet, soha ne becsüld alá erejét!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.