2018. március 22., csütörtök

HOGYAN TANÍTSUK GYREKEINKET TÜRELEMRE? (1)

„Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor állhatatossággal várjuk” (Róma 8:25)

A türelmes várakozásra szükség van az életben, szükség van rá a siker eléréséhez, és Isten is megkívánja. Még ha mindent jól csináltunk is, van, hogy várnunk kell Isten válaszára. „Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret” (Zsidók 10:36). Hogyan segíthetünk gyerekeinknek e fontos készség elsajátításában? Tammy Darling író és édesanyja ezt tanácsolja: 1) Jelölj ki világos határokat! Például mondd azt: „Megkaphatod, ha látom, hogy tudsz türelmesen várni.” Ne engedj hamarabb, bármennyire követelőznek is! 2) Irányítsd figyelmüket másra! A bolti sorban állás könnyen türelmetlenséget szül. Kezdj el valamilyen találós kérdéses játékot a kisebekkel, a nagyobbakkal pedig megbeszélheted, mondjuk a szünidőre vonatkozó terveket. 3) Légy jó példa! Útközben folyton előzgetsz? Hirtelen ötlettől vezérelve vásárolsz valamit hitelre ahelyett, hogy megvárnád, amíg elég pénzed lesz rá? Akár három, akár tizenhárom évesek, a gyermekeid figyelnek, és a példádból tanulnak. 4) Kerüld a sürgetést! A két-három éves kisgyermekekre különösen jellemző a lassúság, a piszmogás. Még nincs kialakult időfogalmuk, nem veszik észre, milyen sokáig tart, míg elkészülnek. Ezért ahelyett, hogy folyton sürgetnéd őket, segíts nekik megtanulni a készülődés folyamatát és lépéseit. „Ideje elpakolni a játékaidat… ideje felvenni a zoknidat és a cipődet… ideje felvenni a kabátodat.” Ahelyett, hogy parancsolgatással frusztrálnád őket, vond be a feladatba, hogy megértsék, mivel kell boldogulniuk. Így tanulják meg gyakorlati módon a helyes időbeosztást.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.