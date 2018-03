2018. március 24., szombat

HOGYAN TANÍTSUK GYERMEKEINKET TÜRELEMRE? (3)

„Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret.” (Zsidók 10:36)

Ügyelj a következő három dologra: 1) Ne légy a gyors megoldások nagymestere! Gyermekednek meg kell tanulnia, hogy a nehéz helyzetekre a megfelelő módon reagáljon. Ez azt jelenti, hogy meg kell birkóznia a frusztrációval, nem szabad kimenekíteni belőle. A széltől is óvás csak az alkalmatlanság és a tehetetlenség érzetét szüli bennük. Ha mindent gyorsan megoldasz helyettük, gyermekeid nem tanulják meg, hogyan birkózzanak meg az élettel. Elvárják majd, hogy minden bajból mások mentsék ki őket, ez pedig túl nagy mértékű másoktól függést jelent. A Biblia azt mondja: „a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot” (Róma 5:3). Hagyd, hogy a gyermekeid koruknak megfelelő kihívásokkal szembesüljenek, később meg fogják köszönni az erőt és a megfelelő küzdési technikákat, melyeket ez által fejlesztettek ki magukban. 2) Készítsd fel őket a várakozásra! Ha előre tudod, hogy gyermekednek várnia kell (például az orvosi rendelőben vagy a buszmegállóban), segíts neki felkészülni rá. Használjátok ki jól az időt (ld. Efezus 5:16). Vigyetek magatokkal olyan dolgokat, amivel gyermeked szívesen foglalkozik. Ha ő választja ki ezeket a tárgyakat, akkor érezni fogja, hogy maga is szerves résztvevője a folyamatnak. 3) Őrizd meg a pozitív hozzáállást! Ha állandóan panaszkodsz, amikor forgalmi dugóba kerülsz, vagy ha valaki késik, akkor a gyermekeid is ezt fogják tenni. Inkább próbáld azt mondani: „Így most van időnk elmondani egymásnak, hogy telt a napunk.” Vagy: „Még ha kellemetlen is számunkra a várakozás, Isten időzítése mindig tökéletes.” Tanítsd meg nekik, hogy Istennek mi a véleménye a türelemről: „Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. „Íme a földművelő várja a földe drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket…” (Jakab 5:7-8)

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.