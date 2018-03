2018. március 3., szombat

NÖVELD A LELKÉSZED HATÉKONYSÁGÁT! (1)

„A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek: elsősorban azok, akik az igehirdetésben és a tanításban fáradoznak.” (1Timóteus 5:17)

A hozzáállásod és a tetteid kihatnak a lelkipásztorodra és a gyülekezetedre. Ha áldás vagy a lelkipásztorod számára, akkor áldás vagy a gyülekezet számára is, ha akadályozod a lelkipásztort, azzal a gyülekezetet is hátráltatod. Mivel növelheted lelkipásztorod hatékonyságát? Adj neki rendes fizetést! Isten mind az ószövetségben, mind az Újszövetségben ránk bízza, hogy nagylelkűen gondoskodjunk lelkipásztorunkról. A régi mondás, hogy „Uram, gondoskodj róla, hogy alázatos legyen, mi pedig gondoskodjunk róla, hogy szegény maradjon” egyáltalán nem vicces, sőt teljesen ellentmond a Szentírás tanításának! Sok lelkész életét nehezíti a szűkös jövedelem, ettől stresszes az életük, és aggódnak családjuk anyagi szükségletei miatt. Isten törvényben szabta meg, mit kell fizetniük azoknak – legyenek akár ökrök, akár lelkészek -, akik gondoskodnak testi vagy lelki szükségeinkről. Ahhoz, hogy egy ökörnek legyen ereje hatékonyan végezni munkáját, ennie kell a gabonából, amit csépeltetnek vele. „Vajon az ökörről gondoskodik-e így az Isten? Nem teljes egészében értünk mondja ezt? Bizony, értünk íratott meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből.” (1Korinthus 9:9-10). Ugyanez az alapelv vonatkozik a gyülekezeti szolgálatot végzők fizetésére is. „A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek: elsősorban azok, akik az igehirdetésben és a tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az Írás: »Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját«, és »Méltó a munkás maga bérére.«” (1Timóteus 5:17-18). Szabadítsd meg lelkipásztorodat az anyagiak miatti aggodalomtól. Hadd összpontosíthasson a gyülekezetben és benned rejlő lehetőségek fejlesztésére, hogy Isten országa épülhessen.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.