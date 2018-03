2018. március 8., csütörtök

KIRE TÁMASZKODHATSZ?

„…hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben…” (2Korinthus 1:9)

Jézus azt mondta: „E világon sok megpróbáltatásotok lesz” (János 16:33 NLT). Ha megoldsz egy problémát, már jön is a másik, hogy a helyébe lépjen. Nem mind hatalmas probléma, de mindre szükség van a lelki növekedéshez. Hogyan méred fel valaminek az erejét? Úgy, hogy próbának veted alá! A Biblia azt mondja: „Ne lepődjetek meg azon… hogy próbák érnek… ezek készítenek fel titeket.” (1Péter 4:12-13 CEV). Azok a tapasztalatok, amelyek az életet gazdagítják néha éppen a legrosszabb pillanatokban jönnek – amikor a szíved össze van törve, amikor elhagyottnak érzed magad, amikor Istenhez fordulsz. Ekkor tanulsz meg szívből, őszintén imádkozni Istenhez. Amikor valami fáj, nincs erőd felszínes dolgokhoz. Ekkor fedezed fel, hogy: „Közel van az Úr a megtört szívűekhez” (Zsoltárok 34:19). Isten megóvhatta volna Józsefet a börtöntől, Dánielt az oroszlánok vermétől, Jeremiást az iszapos gödörtől, és Pált a hajótöréstől, de nem tette. A végeredmény az lett, hogy mindannyian közelebb kerültek Istenhez, és hatással lehettek a körülöttük lévő világra. A problémák arra késztetnek, hogy Istenre nézz, és saját magad helyett őrá támaszkodj. Ez különösen igaz azokra, akik olyan nagy dolgokat vittek véghez, mint Pál. „…mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat; aki ekkora halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani…” (2Korinthus 1:9-10). Sohasem tudhatod, mire képes Isten, amíg nem marad számodra más, csak ő. Tedd hát szükségeidet az ő mindenre képes, szerető kezébe, és figyeld, mi történik!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.