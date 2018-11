2018. november 10., szombat

TANÍTSD MEG GYERMEKEDNEK ISTEN IGÉJÉT!

„Gyermekségedtől ismered a szent írásokat.” (2Timóteus 3:15)

Egy asszony egyszer megkérdezte a lekészét, hogy mikor kezdje el gyermeke lelki nevelését. „Hány éves a gyermeke?” – kérdezett vissza a lelkész. „Ötéves” – felelte az édesanya. „Asszonyom, sürgősen lásson hozzá – már így is öt év késésben van!” – mondta a lelkész. A pszichológusok megerősítik, hogy a gyermekek tudásvágya és ismeretszerzési képessége már csecsemőkorban elkezdődik. Tehát amíg ők a hallgatás időszakában vannak, neked a tanítási szakaszban kell lenned. Ragadj meg minden lehetőséget arra, hogy Bibliát olvass nekik. Használd fel a mindennapos tapasztalatokat, hogy megtanítsd nekik, mit mond Isten Igéje az Aranyszabályról, arról, hogyan legyenek udvariasak, hogyan bocsássanak meg, és hogyan ismerjék be és bánják meg, ha vétkeztek. Ne becsüld alá Isten képességét arra, hogy gyermekedben lelki jellemet fejlesszen és lelki igazságot tanítson meg neki már egészen kis korban. Mutasd be gyermekeidnek Jézust, amíg szívük még fiatal és formálható. A kereszténység történetének nagy alakjai egészen fiatalon tértek meg. Jonathan Edwards, akinek szolgálata felrázta és Istenhez fordította New England lakosságát, nyolc éves korában tért meg. Charles Spurgeon, a prédikátorok fejedelme, tizenkét éves korában fogadta el az üdvösséget. Matthew Henry, híres bibliamagyarázó 11 éves korában lett Krisztusé. Timóteus tizenhét éves korára már apostol volt. Pál azt írja: „gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által” (2Timóteus 3:15). Igen, gyermeked képes megérteni az üdvösségről szóló alapigazságokat, és megismerheti Krisztust már egészen fiatal korban.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.