2018. november 11., vasárnap

LEGYŐZNI A FÉELELMET (1)

„Bizakodás tölt el, mert lesz reménységed, körülnézel, és nyugodtan lefekszel.” (Jób 11:18)

A világtörténelem nagy alakjai közül többen is szenvedtek különféle fóbiák miatt. Napóleont teljesen megbénította az ailurofóbia, a macskáktól való félelem. I. Erzsébet királynőt az anthofóbia, a virágoktól való félelem tartotta rettegésben (különösen a rózsáktól félt). A milliárdos Howard Hughest gyakorlatilag cselekvésképtelenné tette a mysofóbia, a kórokozóktól való rettegés. Edgar Allen Poe és Harry Houdini klausztrofóbiában szenvedett. A pszichoanalízis atyja, Sigmund Freud pedig az agorafóbiával, a nyílt tereken való félelemmel és tömegiszonnyal küszködött. A gond az, hogy sokan tagadjuk, ha valamilyen ellenállhatatlan félelemmel küzdünk, és ritkán ismerjük el, hogy ez valóban komoly probléma. De attól még tény, hogy a félelmeink akadályoznak a változás felé tartó utunkban, és ha nem nézünk szembe velük, sohasem tudjuk elérni mindazt, amire lehetőséget kaptunk Istentől. Lehet, hogy azt a dolgot, ami zavar, egyáltalán nem is tartod félelemnek. Lehet ez egy olyan érzés vagy helyzet, akit általában kerülsz, vagy másokra hagysz, hogy boldoguljanak vele. Bármi is az, egyedül úgy tudod legyőzni, ha nevén nevezed, szembenézel vele, Istentől merítesz erőt, és elhatározod, hogy változtatsz a dolgon. Isten felajánlja neked az erejét ehhez. Íme, egy ígéret, melyre támaszkodhatsz: „bizakodás tölt el, mert lesz reménységed, körülnézel, és nyugodtan lefekszel” (Jób 11:18). Honnan származik ez az ígéret? A Bibliából, Isten tévedhetetlen szavából! Íme, még egy „ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” (Ézsaiás 41:10).

