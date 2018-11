2018. november 13., kedd

LEGYŐZNI A FÉLELMET (3)

„Velem az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?” (Zsidók 13:6)

Nézzünk meg még két gyakori félelmet: 1) Félelem attól, hogy nem vagyunk elég jók. A lényeg nem az, hogy olyan jó legyél, mint mások, hanem az, hogy önmagadat add! Ne hasonlítsd magad más emberekhez, inkább arra fordítsd az idődet, hogy felfedezd Istentől kapott erősségeidet. Életednek célja van, és ez a cél talán senki máséhoz nem hasonlít. 2) Az elutasítástól való félelem. Napjaink társadalmában ez a magány egyik legnagyobb oka. Az internet sem oldotta meg ezt a gondot, mert mélyen elül mindannyian bensőségességre vágyunk, nem csupán információkra. Meglepődnél, milyen sok ember megy haza üres lakásba, vacsorázik egyedül, néz tévét és fekszik ágyba egyedül. Még ha tömeggel vagyunk is körülvéve, elszigetelten érezzük magunkat, mint egy sziget az óceán közepén. Pedig nem kellene ennek így lennie – főleg nem, ha Isten megváltott családjának tagja vagy. Az elfogadás titka, hogy te is indulj el mások felé, és fogadd el családod tagjait. Ha beengeded őket személyes világodba, ők is szeretettel fogadnak majd az övékben. Nézd meg, milyen ma az életed. Nyugi, senki sem figyel, és aki a legtöbbet nyerhet egy ilyen átvizsgálásból, az te vagy! A bizonytalan emberek a legnehezebben elérhetők, mert kétségbeesetten bujkálnak rejtegetni próbálva azt, amit hiányosságnak vagy kudarcnak tartanak. Ha szükséged van lelkigondozói, orvosi vagy lelkipásztori segítségre, akkor keress fel egy erre alkalmas személyt! Tartozol magadnak ezzel! Ma kelj fel és mondd: „Velem van az Úr, nem félek sem az elutasítástól, sem attól, hogy nem vagyok elég jó.”

