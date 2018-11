2018. november 15., csütörtök

MIÉRT JÁRSZ TEMPLOMBA?

„Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte.” (Efezus 5:25)

Egy vasárnap reggel egy édesanya felébresztette a fiát, és ezt mondta neki: „Ébredj fel, elkésel a gyülekezetből!” A fia így válaszolt: „Nem akarok menni. Nincsenek ott barátaim, a zene szörnyű, és a prédikációk unalmasak!” Az édesanya így folytatta: „Akkor is menned kell – te vagy a lelkipásztor!” Komolyra fordítva a szót: te miért járj gyülekezetbe? Azért, mert „Krisztus is szerette az egyháza, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje; így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy ránc vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen” (Efezus 5:25-27). Dr. Jay Kesler lelkész és egyetemi tanár 5 érvet mond arra, hogy miért járjunk gyülekezetbe: 1) Ez az egyetlen olyan szervezet, amely még mindig foglalkozik olyan kérdésekkel, mint az üdvösség, halál, ítélet, kegyelem, életcél, menny és pokol. 2) Ez értékessé teszi az életünket, és emberi méltóságot ad. Olyan világi környezetben élnük, mely csak értéktelenség-érzésünket táplálja. Az egyház ellensúlyozza ezt a negatív üzenetet, amikor azt hirdeti, hogy Isten szeret és elfogad. 3) Erkölcsi és lelki iránytűt biztosít. A társadalom felülvizsgálta az abszolút értékeket, ellenállt nekik, elutasította őket és a relativizmust fogadja el, de az egyház szilárdan áll Isten igéjének időtlen alapkövén. 4) Itt találhatsz együttérzésre, gyógyulásra és közösségre. Itt mindannyian egy szinten vagyunk. Itt Isten Szentlelke köt össze minket, hívőket, és szabad bejárást biztosít számukra az Atyához (ld. Efezus 2:18). 5) Semmi más intézményhez nem hasonlíthatóan ez ösztönözte a legtöbb időtálló, önzetlen, nélkülözhetetlen, bátor vállalkozást a földön. Mint például missziókat, iskolákat, kórházakat, ételosztásokat, rehabilitációs központokat és árvaházakat. Miért járjunk gyülekezetbe? Mert Jézus szereti az egyházat – ezért nekünk is szeretnünk kell.

