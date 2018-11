2018. november 16., péntek

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Sáfáry László (Munkács, 1910. november 16. – Ukrajna, 1943. jan.) Költő, tanár. Gyerekkorát Munkácson töltötte. Apja magyarországi származású mérnök volt, fiát Magyarországon járatta gimnázumba, s magyar állampolgárságot is szerzett számára. Sáfáry a szünidőket Munkácson töltötte, alapvető költői élményei is ehhez a vidékhez fűződtek. 1939-ben visszatelepült szülővárosába. A budapesti egyetemen szerzett tanári képesítést. A munkácsi tanítóképzőben, később a gimnáziumban tanított. Fiatalon jelent meg első önálló verseskötete. Részt vett a szlovákiai Sarló mozgalomban. 1932-től Az Út munkatársa volt. Egy ideig a Kórus című lapot szerkesztette. Sajátos ritmusú, egyéni hangulatú szabadversekben mutatta be a verhovinai nép életét. Lírája szorosan kapcsolódott a magyar avantgard költészethez. 1942-ben behívták katonának és segédszolgálatosként a frontra küldték. 1943 elején eltűntnek nyilvánították.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Zsigmond magyar király és német-római császár megnyitja a konstanzi zsinatot (1414).

Megalakul az MTK, a Magyar Testgyakorlók Köre (1888).

Balázs Árpád dalköltő születése (1874). Legismertebb dalai: Rácsos kapu, rácsos ablak, Ahogy én szeretlek, Fa leszek, ha…

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.