2018. november 17., szombat

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Papp Antal (Nagykálló, 1867. november 17. – ?,?) Munkácsi görög katolikus püspök. Teológiai tanulmányait a bp-i egyetemen végezte. 1893-ban szentelték pappá. A munkácsi püspöki irodában volt titkár, majd irodaigazgató. 1905-től apostoli protonotárius. 1912-ben a munkácsi székeskáptalan és Firczák Gyula püspök koadjutora lett. Firczák 1912 nyarán bekövetkezett halála után mint megyés püspök vette át a munkácsi egyházmegye irányítását. 1912. október 14-én püspökké szentelték. Püspökként szorgalmazta a naptáregyesítést, de egy ideig tartózkodóan viselkedett a rutén iskolai írásreformmal kapcsolatban, hogy a hittan és rutén nyelv tanításában kizárólagosan latin betűs tankönyveket vezessenek be. 1917-18 fordulóján a görög katolikus egyházra nehezedő nyomás hatására 1918. június 5-én újból cirill betűkkel jelentette meg a Nauka c. folyóiratot. 1918-ban az ungvári lelkészek és szerzetesek az ő támogatásával és jóváhagyásával hozták létre a Papi Tanácsot. Ennek kívánságait is figyelembe véve tette közzé a Károlyi-kormány A Magyarországon élő ruszin (rutén) nemzet autonómiájáról szóló 1918. évi X. néptörvényt. Kárpátalja cseh megszállása idején Papp ungvári rezidenciájának első emeletét Castella francia tábornok foglalta el. A hatóságok korlátozták a püspököt mozgásában és főpásztori tevékenységének végzésében, vádaskodtak ellene Rómában, ezért kénytelen volt lemondani hivataláról. 1924. július 4-én a pápa felmentette a munkácsi püspökség alól és kinevezte az új, Miskolcon létesítendő egyházmegye apostoli kormányzójává.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Csokonai Vitéz Mihály (1773), a magyar felvilágosodás legnagyobb költője, líráját rendkívüli gondolati és érzelmi gazdagság, kifinomult zeneiség jellemzi.

Andrásfalvy Bertalan (1931) etnográfus, egyetemi tanár, a magyar népművészet nagytekintélyű szakértője, 1990-93 művelődési és közoktatási miniszter.

Wigner Jenő Nobel-díjas vegyészmérnök (1902) az elméleti fizika egyik legkiválóbb egyénisége, az USA-ban eltöltött 60 esztendő után így nyilatkozott: „Még mindig inkább magyar vagyok, mint amerikai, Budapesten sokkal több elmélyült beszélgetést hallhat az ember a kultúráról, mint Amerikában”.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.