2018. november 18., vasárnap

TITKOS BŰNÖK MEGVALLÁSA (2)

„Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer.” (Példabeszédek 28:13)

Julie Ann Barnhill így folytatja: „A »hazugság atyja« (János 8:44) el akarja velünk hitetni, hogy vannak olyan dolgok, amiket ha elkövetünk, akkor Isten többé nem fog szeretni minket. Időnként én is bevettem három kedvenc hazugságának egyikét. Első hazugság: csak te tettél valaha is ilyet. Kevés dolog van, ami miatt annyira le tud terhelni a kárhoztatás és a bűntudat, mint a haragom… Bár kívülről összeszedettnek tűnök, tudom, hogy a zárt ajtók mögött mondtam vagy tettem olyat, amivel átléptem a határt. Megvallottam ezeket a barátaimnak, remélve, hogy azt hallom, nem vagyok ezzel egyedül. De néma csend volt a válasz, és az ellenség suttogása: »Ugye megmondtam, hogy senki más nem tett ilyet. Rajtad már nem lehet segíteni.« El is hittem ezt, amíg Isten vissza nem vitt a kisgyermekkoromban megtanult és elhitt bibliai igazságokhoz: a) Ha megvalljuk bűneinket, ő újra és újra megbocsát. b) Ha engedem, Isten megváltoztatja gondolkodásmintáimat, és erőt ad, hogy a helyes dolgot tegyem. c) Még ha elbukom is, Jézus hűséges marad, mert lehetetlen, hogy hűtlen legyen. Három évvel később több száz anyának mondtam el, min mentem keresztül, biztosítva őket arról, hogy nem ők az egyetlenek, akik mondtak, tettek vagy gondoltak olyat, ami miatt most ostorozzák magukat. Sorban álltak, hogy beszéljenek velem. Néhányan lehajtott fejjel, csendesen vártak. Másokon látszott, mennyire küzdenek, hogy össze tudják szedni magukat most, hogy az ellenség hazugsága lelepleződött. Újra meg újra azt mondják: »Köszönöm az őszinteséget!« Az Úr megmutatta nekem, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki olyan dolgot tett, mint én.” Nos, ez valódi szabadság!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.