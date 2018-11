2018. november 20., kedd

TITKOS BŰNÖK MEGVALLÁSA (4)

„… te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem.” (Zsoltárok 32:5)

Dávid azt mondta: „megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam… és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem” (Zsoltárok 32:5). Julie Ann Barnhill így ír: „Ha már belefáradtál abba, hogy azt tetteted, jól vagy, akkor ideje cselekedni. A nők, különösen a keresztyén nők túl sokáig gondolták úgy, hogy ők az egyetlenek, akiik szégyenletes problémákkal, gyötrő bűntudattal és titkolt dolgokkal küzdenek. Ha megnyílunk Isten előtt, őszinték vagyunk önmagunkkal és másokkal, akkor üdítő szabadságot és békét élhetünk meg. Egy nő ezt írta nekem: »Tizennyolc éve koromban abortuszom volt. Senki sem tud róla. Évekig bejelöltem a napot a naptáramban, és gyászoltam a gyermeket, akiről senki sem tudott, és a fiatal anyát, aki egyedül cipelte a bűntudat terhét. De többé már nem! Most már tudom, hogy nem vagyok egyedül, és életemben először elhittem, hogy Isten nagyobb, mint a titkom, és ő kész megbocsátani.« A titkoknak csak akkor van hatalma felettünk, ha rejtegetjük őket. Ha lelepleződnek Isten szeretetének fényében, akkor többé nem uralkodnak rajtunk. Azért van néhány dolog, amit tekintetbe kell venned, mielőtt megnyílsz valaki előtt: 1) Ha az az ember továbbad másoknak olyasmit, amit bizalmasan mondtak el neki, akkor vajon ki lesz a következő beszédtémája? 2) Légy óvatos azokkal, akik kéretlen tanácsokkal látnak el, majd sértésnek veszik, ha nem hallgatsz rájuk. 3) Tartsd távol magad azoktól, akik megpróbálnak megnyugtatni, és azt mondják, ne aggódj a titkaid miatt. Inkább keress olyan embert, a) akinek józan belátása van, és tudja, hogy mikor vonuljon vissza, vagy lépjen előre, ha zaklatott vagy; b) aki nyíltan beszél saját küzdelmeiről is; c) aki gyors a hallásra, késedelmes a szólásra; d) akinek szavai és tanácsai a Szentírás igazságaira épülnek.

