2018. november 25., vasárnap

ISTEN SZERETI ŐKET – NEKED IS SZERETNED KELL!

„Isten megmutatta, hogy egyetlen embert se mondjak szentségtelennek vagy tisztátalannak.” (Apostolok cselekedetei 10:28)

Zsidó nézőpontból Kornéliusz, a pogány egy rossz ember volt. Rossz ételeket evett, rossz társaságban forgott, és rossz vezetőnek fogadott hűséget: a római császárnak. Nem tudta fejből idézni a Tórát, és nem Ábrahám leszármazottja volt. Körülmetéletlen volt, nem kóser ételeket evett, tisztátalan volt. De tett két olyan dolgot, amivel felkeltette Isten figyelmét: imádkozott lelki megvilágosodásáért, és nagylelkű volt a szegényekkel és szükségben lévőkkel. A Biblia azt írja róla: „egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez” (ApCsel 10:2). Eddig a pontig az evangéliumot csak a zsidóknak hirdették, de Isten változtatni akart ezen. A változáshoz Pétert használta, a vallási szempontból legelfogultabb embert, akit valaha is láttál. Isten egy látomást küldött Péternek, melyben egy nagy lepedő ereszkedett le az égből, telis-tele olyan állatokkal, amiket a zsidóknak tilos volt elfogyasztaniuk. Péter tiltakozott is: „semmiképpen sem, Uram, mert soha nem ettem semmi szentségtelent vagy tisztátalant” (ApCsel 10:14). Mivel Péter nehezen értette meg az üzenetet, a látomás háromszor is megismétlődött. Végül egy hang így szólt az égből: „Amit Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak!” (ApCsel 10:15). Ezért ment el Péter Kornéliusz házába, és hirdette neki az evangéliumot. És mielőtt még megtérésre hívhatta volna, a Szentlélek leszállt a jelenlévőkre, hitelesítve ezzel, hogy mindez Isten akarata. Péter pedig így kijelentette: „Nekem azonban Isten megmutatta, hogy egyetlen embert se mondjak szentségtelennek vagy tisztátalannak.” Hadd mutassa meg Isten neked is ezt!

