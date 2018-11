2018. november 28., szerda

LELKI NÖVEKEDÉS (3)

„Isten beszéde… munkálkodik bennetek.” (1Thesszalonika 2:13 NKJV)

Lehet, hogy nem tartasz még ott lelki értelemben, ahol szeretnél lenni, de hála Istennek, úton vagy. Valaha idegen volt számodra Isten kegyelme, de most Isten háznépéhez tartozol (ld. Efezus 2:19). Pál azt írja: „Isten általunk hirdetett igéjét befogadtátok… és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek” (1Thesszalonika 2:13 NKJV). Ha olvasod Isten Igéjét és hiszel benne, az munkálkodni fog benned. Ráadásul sokkal gyorsabban fejlődsz, ha megtanulsz megpihenni, és elkezdesz aszerint élni, amit Isten Igéje mond rólad, nem aszerint, ahogy érzel. A lelki növekedésre nagymértékben kihat az, milyennek látod magad. Amíg az önmagadról alkotott kép nincs összehangban azzal, amit Isten mond rólad a Szentírásban, addig elégtelennek és méltatlannak fogod érezni magadat – és ez akadályozni fogja a lelki növekedésedet. Amikor Isten azt mondta Jeremiásnak, hogy népek prófétájává hívja őt el, Jeremiás azt válaszolta, hogy ő túl fiatal, nem jó szónok, nincs elég tapasztalata, stb. Hogyan reagált erre Isten? „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek… Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok!” (Jeremiás 1:5-7). Ne félj tehát az elutasítástól, ha nem teljesítesz tökéletesen. A világ talán így működik, de Isten nem. Ha olyan tökéletes lennél, amilyen szeretnél lenni, akkor nem lenne szükséged Isten kegyelmére. Jákób sántításához hasonlóan Isten néha meghagy dolgokat az életünkben, hogy emlékeztessen arra, mennyire szükségünk van rá. Tehát örülj annak, ahol most tartasz, és ne hasonlítgasd magad másokhoz! Ők ugyanezen a dolgokon mentek át ahhoz, hogy eljussanak oda, ahol most vannak.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.