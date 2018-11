2018. november 30., péntek

A VÁLASZ MÁR ÚTON VAN!

„Egyszer Elizeus elment Súnémba. Volt ott egy jómódú asszony, aki marasztalni szokta őt, hogy ott egyék.” (2Királyok 4:8)

A Bibliában egy gazdag asszonyról olvasunk, aki azonban nemcsak jómódú volt, hanem jó is. Sőt, nagyszerű stratégiája volt az életre. Építtetett egy hálószobát Elizeus prófétának, hogy amikor a városukban jár, meg tudjon szállni a házuknál. Ennek meg is lett a jutalma, amire annyira vágyott: fia született. Később, amikor a fiú hirtelen meghalt, Isten Elizeust használta, hogy feltámassza a gyermeket. Figyelj meg három dolgot ennek az asszonynak a történetében: 1) Helyet készített Istennek. 2) Álma valóra vált. 3) Amikor álma meghalt, Isten visszahozta azt az életbe (ld. 2Királyok 4: 36-37). Amikor a fiú meghalt, a szomszédok valószínűleg ezt mondták neki: „Vége van. Menj, és temesd el.” De ő nem volt hajlandó elfogadni a hitetlenek véleményét, vagy olyanokkal megvitatni a helyzetét, akik úgysem tudnak segíteni. Légy óvatos, hogy ki előtt nyílsz meg, amikor krízisben vagy! Vigyázz, hogy Istent ismerő emberek legyenek, akik nem a szavai összhangban vannak a Szentírással! Ez az asszony elhitte, hogy amit Isten kezdett el, azt bégig is tudja csinálni. Ha Isten alkotta, akkor meg is tudja javítani. A Bibliában azt olvassuk, hogy Elizeus próféta ráfeküdt a gyermek holttestére, és fölmelegedett a gyermek teste. De a fiúnak több kellett a melegségnél: életre volt szüksége. Ezért Elizeus ismét ráhajolt, és a gyermek teljesen feléledt. Van ebben egy tanulság számodra. Nem számít, milyen rossznak tűnnek a dolgok, maradj a helyzet magaslatán: higgy Istenben! Sétálj fel-alá imádkozva egész éjszaka, ha kell, de kapaszkodj továbbra is Isten Igéjébe! Lehet, hogy álmod még nem kelt teljesen életre, de már melegszik. A helyzet javul… Isten dolgozik… a válasz már úton van!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.