2018. november 6., kedd

A NAGYLELKŰSÉG JUTALMA

„Osztogasd bő kézzel kenyeredet, mert idő múltával visszanyered azt!” (Prédikátor 11:1)

A Holt-tengernek olyan nagy az ásványianyag-tartalma, hogy mé az úszni nem tudók is fenn maradnak a vizén. Egyetlen gond vele a szaga. Mivel nincs elfolyása, a belefolyó édesvíz gyorsan szennyezetté válik. Egy fontos bibliai alapelv működését láthatjuk ebben: „az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül” (Példabeszédek 11:25). Isten nem úgy tervezett, hogy egy lefolyástalan tó legyél, ami csak befogadja azt, ami belé áramlik, hanem úgy, hogy folyó legyél, mely áldások árját juttatja el másokhoz. A Bibliában azt olvassuk: „Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert »a jókedvű adakozót szereti Isten«. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre.” (2Korinthus 9:6-8). Tehát, ha munkát keresel, jelentkezz önkéntes segítőnek egy ingyenkonyhára, miközben állást keresel. Ha azért imádkozol, hogy az üzleted jövedelmezőbb legyen, akkor fektess be valaki más üzletébe és kérd Istent, hogy adjon neki sikert. Salamon azt írja: „Osztogasd bő kézzel kenyeredet, mert idő múltával visszanyered azt! Oszd el hét- vagy nyolcfelé is, mert nem tudod, milyen csapás érheti a földet!” (Prédikátor 11:1-2). Ha most nincs is különösebben szükséged semmire, vesd el mégis a jóság magvait. Csak Isten tudja, mit tartogat a jövő, és egy napon, amikor neked kell segítség, learathatod majd, amit vetettél.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.