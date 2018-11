2018. november 8., csütörtök

JOGOS HARAG (1)

„Haragudhattok, de ne vétkezzetek” (Efezus 4:26)

A harag kezelésének van jó és van rossz módja is. Mózes rosszul kezelte a haragját, és emiatt nem mehetett be az ígéret földjére. Jézus megfelelő módon kezelte a haragját, amikor azok ellen fordította, akik kihasználták a szegényeket, és kitűzte őket a templomból. A „haragudhattok, de ne vétkezzetek” ige azt jelenti, hogy ahelyett, hogy csak panaszkodnál egy probléma miatt, tenned kell valamit ellene. Ahelyett, hogy magadban füstölögnél a körülötted élőkben örök szorongást keltve, vizsgáld meg, mi a haragod gyökere, és fejezd azt ki megfelelő módon. Dr. Jack Hyles lelkész írt arról, hogy a fiának egy olyan kötelező olvasmányt jelöltek ki az iskolában, ami tele volt csúnya beszéddel és kétértelmű helyzetekkel. Minél jobban beleolvasott Dr. Hyles a könyvbe, annál haragosabb lett. Végül bement az iskola igazgatójához, és udvariasan, de határozottan azt mondta: „A fiam nem fogja elolvasni ezt a könyvet. Kijelölnek neki helyette egy másikat, és nem fog rosszabb jegyet kapni emiatt”. Az igazgató meglepődve vitatkozni próbált Dr. Hyles-szal: „De…” – fogott hozzá, ám Dr. Hyles félbeszakította. Csendesen, de komolyan ezt mondta: „Semmi de, semmi és, semmi ha. Nem fogják rákényszeríteni, hogy elolvassa ezt a könyvet, hanem kijelölnek számára egy másikat. Világos?” Az igazgató így válaszolt: „Rendben van, Dr. Hyles, de nem értem, mire ez a felhajtás. Végtére is a könyv nyelvezete nem rosszabb, mint amiket a mosdók falán olvasunk.” Dr. Hyles mosolyogva így felelt: „Rendben, amikor azok a firkák kötelező olvasmányok lesznek, majd visszajövök.”

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.