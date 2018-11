2018. november 9., péntek

JOGOS HARAG (2)

„Jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz, akik a sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják, akik azt állítják a keserűről, hogy édes, az édesről pedig azt, hogy keserű!” (Ézsaiás 5:20)

Tudtad, hogy Isten is szokott haragos lenni? A Biblia elmondja: „megharagudott azért az Úr Salamonra, mivel elfordult szíve az Úrtól, Izráel Istenétől, aki kétszer is megjelent neki” (1Királyok 11:9). A változás gyakran a jogos haraggal kezdődik. Arisztotelész mondta: „Haragra gerjedni akárki képes, mert ez nem olyan nehéz dolog; de hogy arra haragudjunk, akire kell, ez nem olyan könnyű.” De lehetséges! Az, aki folyton dühbe gurul, ostoba, de aki sohasem haragszik semmiért, abból hiányzik az erkölcsi bátorság. Henry Ward Beecher mondta: „Aki nem tud haragos lenni, nem tudja azt sem, hogyan kell jónak lenni. Aki nem tudja, milyen az, amikor a lelked legmélyéig megráz a felháborodás a gonoszság miatt, az vagy egy élősködő vagy elvetemült ember.” Van négy dolog, ami miatt jogos, ha haragszunk: 1) A szexőrült és káromkodással teli média és filmipar, amely idősek és fiatalok elméjét egyaránt szennyezi. 2) A gyáva politikusok, akik azt teszik, ami politikai szempontból célszerű ahelyett, hogy azt tennék, ami erkölcsileg helyes. 3) Amikor másokat igazságtalanság ér bőrük színe vagy gazdasági helyzetük miatt. 4) Amikor gyermekünk nyíltan szembeszegül velünk. De hallgasd meg a figyelmeztetést is: „haragudhattok, de ne vétkezzetek: a nap ne menjen le haragotokkal” (Efezus 4:26). Ezért egyértelműen magyarázd el az otthonod rendszabályait, következetesen tartsd be ezeket a szabályokat, de ugyanakkor fejezd ki gyermeked felé, hogy szereted őt, és csakis a javát akarod. Lehet, hogy ezt most még nem érti, de később értékelni fogja.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.