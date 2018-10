2018. október 06., szombat

MIT TEGYÜNK VÁRAKOZÁS KÖZBEN?

„Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat.” (Zsoltárok 40:2)

Minden jól megépített dolog lassan készült el és gondos figyelmes igényelt. A türelmetlenség az éretlenség jele: a gyermekek nem tudnak várni semmire. Értsd meg: a te türelmetlenséget miatt Isten nem fog gyorsabban mozdulni. Isten a saját menetrendje szerint dolgozik. Pál azt írja: „azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott” (Róma 8:28). Az, hogy az ajtó még nem nyílt meg, nem jelenti azt, hogy Isten meggondolta magát. Az időzítés talán még nem megfelelő ahhoz, hogy ő kapja a teljes dicsőséget, te pedig a legnagyobb nyereséget. Mit kellene tehát tennünk várakozás közben? Két dolgot: 1) Imádkozz Isten akaratának megvalósulásáért. Ne engedj be olyan dolgokat az életedbe, melyek ellentétben állnak ezzel, különösen is óvakodj a kapkodástól és az aggodalomtól. Tanuld meg beosztani azidődet, erődet és pénzedet! Figyelj oda arra is, hogy kivel kellene és kivel nem kellene időt töltened. Isten azt mondja: „Előre mondom: Megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik.” (Ézsaiás 46:10). Mileőtt Isten bármihez hozzáfogna, már tisztán látja maga előtt a végcélt, és kirendeli számodra az oda vezető lépéseket. 2) Amíg várakozol – örvendezz! „Mert a fügefák nem fognak virágozni, a szőlőtőkén nem lesz gyümölcs. Hiányozni fog az olajfák termése, a kertek sem teremnek ennivalót. Kivész a juh az akolból, és nem lesz marha az istállókban. De én vigadozni fogok az Úr előtt, víg örömre indít szabadító Istenem.” (Habakuk 3:17-18). Kezdj el ma hálát adni Istennek azért, amit már megtett, és azért, amit a jövőben tenni fog érted. Mert az teljesen biztos, hogy ő cselekedni fog az érdekedben.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.