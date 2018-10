2018. október 07., vasárnap

BARÁTSÁG (1)

„Van barát, aki pusztulásba vezet.” (Példabeszédek 18:24 katolikus)

Igen kevés kivételtől eltekintve az életben elért sikerünk attól függ, hogy képesek vagyunk-e kiépíteni és fenntartani kapcsolatokat a megfelelő emberekkel. Egy kétszáz cégvezető bevonásával készült felmérésben a válaszadók túlnyomó része egyetértett abban, hogy egy vezető beosztású személy legfontosabb készsége, hogy jól ki tudjon jönni az emberekkel. Ezt a tulajdonságot lényegesebbnek értékelték, mint az intelligenciát, a döntésképességet, a tudást vagy a szakértelmet. Őszintén szólva egyikünknek sincs túl sok igaz barátja az életben – vagy legalábbis jóbb, ha nincs túl sok. Salamon így figyelmeztet: „akinek sok barátja van, tönkremegy” (Példabeszédek 18:24 NASB). A barátsághoz idő, energia, áldozat, önmagunk odaszánása kell. Ráadásul nem is minden úgynevezett barát bizonyul valóban barátnak, ahogy Jeremiás próféta is figyelmeztette Cidkijjá királyt: „Rászedtek, hatalmukba kerítettek legjobb barátaid. És amikor lábad ingoványba merült, ők cserbenhagytak!” (Jeremiás 38:22). A rossz barát el fog árulni, ahogy Júdás is elárulta Jézust. Ezért íme, egy hasznos szabály: „Légy barátságos mindenkivel, de ne legyen mindenki a barátod.” Salamon azt mondta: „az igaz utat tud mutatni másnak is, a bűnösöket pedig tévelygésbe viszi saját útjuk.” (Példabeszédek 12:26). Charles Spurgeon így fogalmazott: „Az embert nemcsak arról ismerik, milyen társaságban forog, hanem arról is, milyen társaságot kerül.” A héber „tur” szó azt jelenti: választ, és az Ószövetségben ez arra utalt, amikor egy földmérő megvizsgált egy földterületet. Légy bölcs, és vizsgáld meg, mérd fel a barátságot, mielőtt beleadod magad. Azt mondod, magányos vagy? George Washington azt mondta: „Jobb egyedül lenni, mint rossz társaságban.”

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.