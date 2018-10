2018. október 25., csütörtök

IGYEKEZZ JÓVÁ TENNI!

„A négyszeresét adom vissza.” (Lukács 19:8)

Zákeusnak rossz híre volt, adószedőként azzal gazdagodott meg, hogy becsapott másokat. Ezért dokkolta a vallásos közösséget, hogy Jézus nála szállt meg éjszakára. Az evangélium feljegyzése nem avat be minket abba, mit mondott Jézus Zákeusnak aznap este, de bármi is volt az, Zákeus így válaszolt rá: „Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki” (Lukács 19:8). „Jézus így felelt neki: »Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivelhogy ő is Ábrahám fia«” (Lukács 19:9). Fontos dolgot tanít ez a helyreállásról. A valódi érzelmi gyógyulás azon múlik, hogy hajlandóak vagyunk-e megbocsátani, és ha lehetséges, igyekszünk-e jóvá tenni, amivel mi ártottunk másoknak. Ha tartozol valakinek, próbáld visszafizetni. Ha megbántottad, kérj bocsánatot, és igyekezz helyreállítani a kapcsolatot. Jézus azt mondta: „Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyádfiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar…” (Máté 5:23-25). Nos, kivel kell helyrehoznod ma a dolgokat? Imádkozz kegyelemért – aztán menj, és rendezd az ügyet! Ha ezt teszed, Isten meg fog áldani, és jobban is fogod érezni magad a bőrüdben!

