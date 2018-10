2018. október 26., péntek

NÉPI KALENDÁRIUM:

Az ország keleti felében elsősorban Dömötör volt a pásztorok patrónusa. Dömötör napját juhászújévnek is nevezték, mert sokfelé ezen a napon számoltak el a juhászok gazdáikkal, meghosszabbították vagy megszüntették a szolgálataikat. Egy vagy több napon át tartó mulatságokat rendeztek. Különösen nagy ünnepségek voltak Szegeden, ahol a belvárosi templom védszentjét is ünnepelték ezúttal. A juhászok a plébánia udvarán főzték a birkapaprikást, a juhásznék rétest és bélest tálaltak (Bálint S. 1977: II. 402–403). A Hortobágy környéki pásztoroknál az uradalmi pásztorok és a paraszti legelőtársaságok rendeztek Dömötör-napi mulatságokat. A juhászok elszámolását bezáró mulatságot nevezték juhászbálnak, juhásztornak, juhtornak, juhdérmációnak ésdömötörözésnek is. Gyakran az egész hét ráment, amit dömötörhétnek mondtak (Bálint S. 1977: 11. 404).

A Vendel- és Dömötör-napi ünnepségek már a századfordulótól vesztettek jelentőségükből, s ezzel Szent Mihály-nap szerepe növekedett meg. Az elmúlt évtizedekben Kunmadarason és Hajdúszoboszlón Szent Dömötör napján állatvásárok voltak (Barna 1979: 117).

Dömötör napjához is fűződik szólás: „Neki minden nap Dömötör napja vagyon”, azaz bizonytalan a sorsa, de azt is jelenti, hogy részeg. „Dömötör juhászt táncoltat” – tartják Nádudvaron, azaz egyszerre utal a szólás a mulatságra és az esetleges hiány miatt „megtáncoltatott” juhászra. Zentán és környékén emlegetik a „Dömötör juhászt táncoltat” szólást azzal a magyarázattal, hogy ilyenkor már nem kedvez az időjárás a kinttartózkodásra. A Dömötör-napi hideg szelet a kemény tél előjelének tartják (Penavin 1988: 132). Turán úgy hitték, hogy a Vasas Szent Péter napján kiűzött patkányok Dömötör napján hagyják el a házat.

Linner Bertalan (Beregszász, 1887. december 5. – Beregszász, 1969. október 26.). Sebész. 1906-ban érettségizett a beregszászi gimnáziumban, 1911-ben végezte el a budapesti orvosi egyetemet.

Munkáját a budapesti Szent János Kórház fertőző osztályán kezdte, itt végezte első műtétjét. Később a Budapesti 1.sz. Sebészeti Klinikán dolgozott Dollinger professzor mellett, majd a Rókus Kórház sebésze lett. Az első világháborúban először az orosz, majd az olasz fronton teljesített harctéri szolgálatot katonaorvosként. 1919-ben lett a Beregszászi Közkórház sebésze. Korszerűsítette a kórházat, az 1936-ban épült új szárnyban modern műtőt rendezett be. A város és a környék legendás hírű orvosává vált. Életében közel 46 ezer műtétet végzett, köztük szenzációszámba menőeket is: egy kislánynak 1941-ben egy zsákvarrótű hegyét távolította el sikeresen jobb szívkamrájából, ő végezte el Kárpátalján az első agyműtétet, combnyakszögezést, petefészek-átültetést. Kidolgozta a kétoldali felső állkapocsrezekció új módszerét. Kutatási eredményei, tudományos munkái az Orvosi Hetilap, a Magyar Sebészet, a Zentrablatt für Chirurgie című szaklapokban jelentek meg. Jelentős pedagógiai tevékenységet fejtett ki, tanítványai közül sokan sajátították el módszereit. Szenvedélyesen foglalkozott szőlőnemesítéssel. A Pécsi Szőlészeti Kutatóintézettel együttműködve több mint száz új szőlőfajtát hozott létre. A Rajnai rizling és a Traminer kereszteződéséből származó hibridet róla nevezték el. A szaklapokban több szőlőnemesítéssel foglalkozó cikke is megjelent.

Fedák Sári színésznő (1879) több fővárosi és külföldi színpadon lépett fel, a háború után jobboldali tevékenysége miatt börtönre ítélték, szabadulása után már nem lépett színpadra. Vérbeli, ünnepelt operett színésznő volt, nagy tánctehetsége, magával ragadó temperamentuma feledtetni tudta gyenge énekhangját, átélő képessége révén komoly, sőt tragikus jellegű szerepekben is kitűnt.

