2018. október 27., szombat

„Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izráel fiai elé.” (Apostolok cselekedetei 9:15)

Razuszi Saul volt az utolsó ember a földön, akiről valaha is gondolták volna, hogy keresztyénné lesz, azt pedig még kevésbé feltételezték volna róla, hogy az Újszövetség nagy részének szerzője lesz. Krisztussal való találkozása előtti életéről így írt: „féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt” (Galata 1:13). Tehát, amikor Isten szólította Anániást, hogy menjen el, és imádkozzon Saulért, Anániás nem nagyon rajongott az ötletért: „Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hyvják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr: Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izráel fiai elé.” (ApCsel 9:13-15). Anániás tudta, mit tett Saul az egyházzal. Azt azonban csak ezután tudta meg, hogy Isten munkálkodott Saul szívében. Néhány rövid év múlva Isten arra fogja használni Pált, hogy megérintse a világot, de először Anániást használta, hogy megérintse Pált. Te is hasonló feladatot kaptál Istentől? Neked is adott egy Sault? Ha igen, ne mondj le arról az emberről! Ha mások leírják is, te adj neki még egy esélyt! Anániás nem tudott arról, hogy Pál találkozott Krisztussal a damaszkuszi úton. Isten el tud menni oda, ahová te nem, és el tud jutni olyan emberekhez is, akikhez te nem. Soha ne feledd: Isten nem küld olyan helyre, ahol ő maga még nem járt. Ki tudja, mit fogsz találni, mire elérsz a te Saulodhoz!

