2018. szeptember 22., szombat

CÉL

„… még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem… azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól… kaptam…” (ApCsel 20:24)

Van egy régi mondás: „Ha szereted a munkádat, egyet napot sem fogsz dolgozni egész életedben.” Ez nem teljesen igaz. A legtöbb ember keményen dolgozik. Még ha szeretik is a munkájukat, el kell végezniük olyan feladatokat, amit nem szívesen tesznek. Kénytelenek erőfeszítéseket tenni, többet, mint amennyi kényelmes. Valószínűleg pontosabb, ha úgy fogalmazunk, hogy ha olyasmit teszel, amiben hiszel, akkor a kemény munka, amit végzel mély belső elégedettséget fog hozni. Ursula K. Le Guin regényíró mondta: „Jó érzés egy út végére érni, de végül maga az út számít igazán.” Vannak, akik „célállomás betegségben” szenvednek. Azt hiszik, hogy ha elérkeznek egy bizonyos helyre az életben, az majd elhozza nekik a boldogságot. Milyen kár! A valóság ugyanis az, hogy amikor megérkezünk valahová, azt tapasztaljuk, hogy az nem az, mint amire számítottunk. Ha túlságosan a célra összpontosítasz, elmulasztod azokat a dolgokat, amik út közben történnek. Kihagyod a ma örömét. Ha az a meggyőződésed, hogy „majd egyszer” eljön a legszebb napod, akkor nem adsz bele eleget a mába – vagy nem használod ki eléggé. Ha nem teszel valami jelentőségteljest az életedben, akkor nem számít, milyen hosszú ideig élsz. Nem elég csupán túlélni, életcél kell! Itt jön be Krisztus a képbe: ő új életet ad, és célt is az élethez – sőt, megadja az erőt is ahhoz, hogy elérd ezt a célt. D. L. Moody mondta egyszer: „Add Istennek életedet, ő többet tud kezdeni vele, mint te!”

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.