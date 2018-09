2018. szeptember 25., kedd

ÉRTSD MEG A SÁTÁN SZEREPÉT!

„A sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát.” (Lukács 22:31)

Lukácsnál azt olvassuk, hogy Jézus ezt mondta: „Simon, Simon, íme a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet!” (Lukács 22:31-32). A Sátán támadása bizonyítja, hogy fontos szereped van Isten tervében. Ezért megpróbál minden erejével legyőzni. Igazság szerint a támadás ereje és hossza azt jelzi, hogy milyen értékes vagy Istennek, és milyen nagy áldásokat tartogat számodra a jövőben. Ezért ha Krisztushoz tartozol, tekintsd a támadást a tisztelet jelének. És ne feledd, kinek a kezében van az irányítás! A Sátánnak Isten engedélyére volt szüksége ahhoz, hogy megtámadhassa Jóbot. Jézus pedig azt mondta: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön” (Máté 28:18). Íme, a bizonyíték. A próba célja, hogy majd tanúságot tehess Isten jóságáról. Jézus engedte, hogy Péter átélje a megpróbáltatást, hogy aztán majd erősíthesse testvéreit. Talán Isten most ugyanezt teszi veled is. Tudja, hogy a gyülekezetnek és a világnak szüksége van azokra, akik élő bizonyítékai hatalmának. Ezért a mostani nehézséged talán éppen arra készít fel, hogy majd biztatás lehess azoknak, akik küszködnek valamivel. Emlékezz, mit mondott József a testvéreinek: „Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt” (1Mózes 50:20). Mivel Isten szeret és kezében tartja életedet, jó dolgok fognak kijönni azokból a nehézségekből, amiken most keresztülmész.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.