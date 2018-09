2018. szeptember 27., csütörtök

IMÁDSÁG BÉKESSÉGÉRT

„Megőrzöd teljes békében.” (Ézsaiás 26:3)

Uram, a te Igéd azt mondja, hogy „akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik” (Ézsaiás 26:3). Igédben azt olvassuk: „Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel” (Zsoltárok 29:11). Igéd azt mondja: „Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!” (János 14:27). Igéd arra tanít, hogy: „Istenbékessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban” (Filippi 4:7). Ma szükségem van erre a minden értelmet meghaladó békességre, mely megnyugtatja idegeimet és lecsendesíti gondolataimat. Ahelyett, hogy félelmeimre és aggodalmaimra gondolnék, segíts, hogy a te jóságodra, hűségedre, gyógyító hatalmadra, túláradó forrásaidra és megbocsátó szívedre összpontosítsak. Költözz belém, és tölts be békességeddel. Mutasd meg, mi rabolja el a lelki nyugalmamat. Igazán tudni akarom, Atyám, hogy pontosan tudjam mit kell megvallanom, mit kell megtennem, és min kell változtatnom. Megnyílok most előtted. Tanítsd meg nekem a tartós békesség titkát. Megköszönök neked mindent, ami elsegít arra, hogy enyém lehessen a békesség, melyet te olya nagylelkűen kínálsz. Igéd azt mondja: „Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben” (Kolossé 3:15). Ma azt kérem, hogy ne a félelmeim s aggodalmaim uralkodjanak bennem, hanem a te békességed. Ezért most átadom neked minden gondomat, és bízom abban, hogy te elrendezed azokat az én javamra és a te dicsőségedre. Jézus nevében imádkozom. Ámen.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.