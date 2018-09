2018. szeptember 29. szombat

ISTEN VALÓSÁG!

„Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék?” (Zsoltárok 27:1)

Milyen reményük van az ateistáknak vagy az agnosztikusoknak? Semmilyen! W. O. Saunders író mondta az American Magazine című folyóiratban: „Szeretném bemutatni önöknek a világ egyik legmagányosabb és legboldogtalanabb emberét… azt, aki nem hisz Istenben. Be tudom mutatni önöknek az ilyen embert, mert én magam is ilyen vagyok, és miközben magamat bemutatom, egyúttal bemutatom a környezetemben élő agnosztikusokat és szkeptikusokat is, mert mindenhol vannak ilyenek. Meglepődne, ha tudná, hogy az agnosztikusok irigyelik az ön Istenbe vetett hitét, azt, hogy elhiszi, hogy a menny várja önt a túlvilágon, hogy áldott bizonyossága van afelől, hogy találkozhat szeretteivel egy másik életben, ahol nem lesz könny és fájdalom. Egy agnosztikus bármit odaadna azért, ha el tudná fogadni ezt a hitet és az e hit nyújtotta vigasztalást, de ő csak a sírt és az anyagmegmaradást ismeri. A sír után nem lát mást, csak azt, hogy a sejtek, melyekből egykor a teste és a személyisége összeállt, lebomlanak, de ebben a materialista szemléletmódban én nem találok semmi örömet… Lehet, hogy bátornak mutatja magát, de nem boldog… Néha vágyik egy botra, amire támaszkodhatna. Ő is keresztet hordoz. Számára ez a világ nem más, mint egy bizonytalan tutajon hányódni az örökkévalóság vizein, és semerre sem látni a partot. Szíve megszakad minden egyes értékes életért, akik a tutaján vannak – de csak sodródnak, sodródnak, sodródnak, senki sem tudja, hová. De aki Krisztusban bízik, az bátran mondhatja: »Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék?«”

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.