2019. augusztus 1., csütörtök

INDULAT, IDŐZÍTÉS, TELJES KÉP

„Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem

törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt.”

(1Thesszalonika 5:15)

Valaki egyszer azt mondta, hogy ha csak kalapácsunk van, akkor hajlamosak vagyunk minden problémát szögnek látni. Nézzünk szembe vele: néhányunk erős személyisége hajlamos a kalapács használatára, amikor pedig szelídebb módszer célravezetőbb lenne. Ha neked is ez a gondod, akkor emlékezz három dologra: 1) Indulat. Amikor ideges vagy, hajlamos vagy minden apróságból nagy ügyet csinálni. Ezért a reakciódra és a hangerődre vonatkozóan jegyezd meg a következő szabályt: ha a reakció rosszabb, mint az, ami kiváltotta, akkor a probléma általában növekedni fog. De ha a reakciód kisebb, mint a kiváltó ok, akkor a probléma enyhülni fog. 2) Időzítés Ha egy sérültet nem szállítanak idejében korházba, az az életébe kerülhet. Hasonlóképpen, ha nem kérsz bocsánatot, amikor rosszat tettél valakivel, akkor ez a kapcsolatodba kerülhet. Tudni, hogy mikor kell cselekedni – és mikor nem -, éppen annyira fontos, mint a megfelelő cselekvést választani. Lady Dorothy Nevill mondta: „A beszélgetés igazi művészete nemcsak annyi, hogy a megfelelő dolgokat mondjuk megfelelő helyen, hanem, hogy ne mondjuk a rossz dolgokat a kísértő pillanatban.” 3) Teljes kép. Egyszer egy ember bement egy étterembe, és azt kérdezte a pincértől, hogy tudna-e adni valamit csuklás ellen. A pincér lekevert egy nagy pofont. „Hé, mit képzel?!” – háborodott fel a férfi. A pincér elmosolyodott: „Elmúlt a csuklása, vagy nem?” Mire az ember így felet: „Én nem is csuklottam. A feleségemnek szerettem volna valami gyógymódot. Ő kint ül az autóban!” Hajlamos vagy elhamarkodott következtetésre jutni? Lassíts le, akkor valószínűbb, hogy megfelelő módon fogsz reagálni.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.